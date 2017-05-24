Лутковская обратилась в полицию из-за обысков школьников перед ВНО

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к министру образования и науки и главе Национальной полиции по фактам обыска школьников металлоискателем перед прохождения внешнего независимого оценивания.

"Во время мониторинга СМИ, осуществляемого на основании закона об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека, была выявлена информация о нарушении права детей на достойное отношение. Так, согласно сообщениям в СМИ и Facebook, 23 мая 2017 во время проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе зафиксированы факты некорректного обыска учеников металлоискателем", — сообщает пресс-служба омбудсмена.

Скриншот видео Полиция обыскивает школьников при помощи металлоискателя

Омбудсмен отмечает, что согласно статье 16 "Конвенции о правах ребенка" ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную и семейную жизнь или незаконного посягательства на его честь и достоинство.

"С целью принятия мер реагирования для недопущения подобных случаев нарушений прав детей во время сдачи ВНО Лутковская безотлагательно обратилась к министру образования и науки Лилии Гриневич, начальнику Национальной полиции Украины Сергею Князеву. Статьей 10 Закона Украины об охране детства установлено, что каждому ребенку гарантируется право на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства. С целью принятия мер реагирования для недопущения подобных случаев нарушений прав детей во время сдачи ВНО Лутковская безотлагательно обратилась к министру образования и науки Лилии Гриневич, начальнику Национальной полиции Украины Сергею Князеву", — отмечает пресс-служба омбудсмена.