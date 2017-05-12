Лутковская объединилась с профсоюзами ради снятия ограничений на забастовки

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская совместно с профсоюзами и общественностью будет добиваться снятия законодательных ограничений права на забастовку.

С этой целью накануне был принят Меморандум платформы гражданского партнерства "За право на забастовку", передает "Укринформ".

"Ради поддержки профсоюзов, защиты права работника на забастовку мы решили объединить усилия и создать платформу, меморандум о которой подписали. Надеюсь, наши усилия приведут к принятию соответствующих законов в парламенте и сделают профсоюзы действенными организациями", — сказала Лутковская.

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Она добавила, что планирует обратиться к председателю Верховной Рады и руководителям профильных парламентских комитетов с просьбой убрать нормы из законов, которые запрещают бастовать представителям определенных отраслей и четко не определяют критерии, при которых запрещается бастовать.

Омбудсмен объяснила, что на данный момент процедуры, которые необходимо пройти перед забастовкой, занимают 80 дней. Поэтому не удается быстро решить неотложные проблемы работников и пропадает смысл проводить забастовки.

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Накануне сообщалось, что горняки в Кривом Роге в рамках забастовки перекрыли железнодорожные пути к шахтам.