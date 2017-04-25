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    Аналитика и комментарии

    Украинцы уже готовы обменять свои права на материальные блага — Лутковская

    (обновлено: )34610
    Украинцы оценивают ситуацию с правами человека в Украине достаточно пессимистично, при этом не верят судебной ветви власти и считают эффективными другие методы защиты, сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Валерия Лутковская.
    Флаг Украины
    Associated Press Sergei Grits

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинцы пессимистично настроены относительно ситуации с правами человека в стране после победы Майдана, многие считают, что "стало хуже". При этом значительная часть населения готова добровольно согласиться на ограничения части прав и свобод ради материальных благ. Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская на брифинге в Киеве, презентуя результаты общенационального опроса и опросов экспертных групп.

    По словам омбудсмена, это первое за 25 лет общенациональное исследование, посвященное теме прав человека: социологи выясняли, как украинцы понимают свои права, готовы ли их защищать, как они понимают особенности соблюдения прав определенных групп населения. Опрос проводился в сотрудничестве с ООН, с Центром информации по правам человека и Фондом "Демократические инициативы", затем опрашивали экспертные группы.

    Свободы или деньги?

    Лутковская отметила, что не ожидала, как много граждан согласны пожертвовать частью своих прав.

    Пресс-конференция по результататм социологического исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Я не ожидала, что мы получим такие ответы… Вопрос относительно того, готовы ли добровольно отказаться от определенного количества своих прав и свобод ради экономического роста (благосостояния — Ред.) вашей семьи, ради материальных благ. Этот вопрос практически разделил украинцев: 30% сказали, что они готовы отказаться от реализации своих прав и свобод ради материальных благ, 35% сказали — "нет, права и свободы важнее", еще 35% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос. То есть, фактически треть украинцев сегодня готовы отказаться от реализации прав и свобод ради экономического роста в семье. Как по мне, цифра показательная и цифра не очень хорошая для нашего государства", — сказала омбудсмен.

    После Майдана стало хуже

    Какие права украинцы считают наиболее важными для себя лично?  По словам Лутковской, это, в частности, право на социальное обеспечение (63%), право на жилье (58%), право на образование (57%), право на справедливый суд (56%), право на справедливые условия труда (55%)… 

    "Конечно, право на жизнь считают важнейшим (77%), и это понятно в условиях вооруженного конфликта, который сегодня происходит в Украине", — добавила омбудсмен.

    Немного меньше, по данным опроса, ценят право на свободу мнения и религии (45%) и право самому распоряжаться собственной судьбой (45%). 

    Лутковская подчеркнула, что "сами украинцы оценили ситуацию с правами человека в Украине достаточно пессимистично".  

    "Потому что только 4 % отметили, что ситуация в этой сфере улучшилась после Евромайдана, 23% считают что ситуация с одними правами улучшила, а с другими ухудшилась. При этом 35% отметили, что ситуация после Евромайдана однозначно стала хуже, 28% считает что никаких изменений вообще не произошло",— сказала Лутковская.  

    Омбудсмен допустила, что эти показатели могут отражать неблагополучную экономическую ситуацию в стране, но, тем не менее, "это оценка тех действий, которые совершает государство".

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    Готовы ли украинцы защищать свои права и каким способом? По результатам исследования, только 46% респондентов ответили, что они пытались это делать, а 56% сказали, что "никогда не пробовали".

    "Это плохой показатель, свидетельствующий о том, что мы с правозащитниками не дорабатываем, когда призываем украинцев защищать свои права", — отметила Лутковская.

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    Что касается методов, какими украинцы готовы воспользоваться в отстаивании своих прав, то здесь исследователи получили достаточно интересные ответы: около 28% опрошенных заявили, что наиболее эффективным способом защиты своих прав они считают обращение в СМИ (считается, что "огласка поможет"), эффективными считают также обращение в Европейский суд по правам человека (19%) и… обращение к родственникам и знакомым (16%).

    "Это означает, что пока еще обращение в суд далеко не всегда является эффективным методом…", — сказала Лутковская, добавив, что "это говорит о большом недоверии к судебной ветви власти", но также и о том, что судебная процедура в Украине стала слишком дорогой для обычных граждан. Раз так — люди ищут другие пути.

    Омбудсмен обратила внимание на тот факт, что среди тех, кто ответил, что защищал свои права, а это 46%, среди методов часто вспоминали такие, как "собственные действия вплоть до насильственных" — 16%, еще 12% отметили вариант решения проблемы путем взятки.

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