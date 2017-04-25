Украинцы уже готовы обменять свои права на материальные блага — Лутковская

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы пессимистично настроены относительно ситуации с правами человека в стране после победы Майдана, многие считают, что "стало хуже". При этом значительная часть населения готова добровольно согласиться на ограничения части прав и свобод ради материальных благ. Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская на брифинге в Киеве, презентуя результаты общенационального опроса и опросов экспертных групп.

По словам омбудсмена, это первое за 25 лет общенациональное исследование, посвященное теме прав человека: социологи выясняли, как украинцы понимают свои права, готовы ли их защищать, как они понимают особенности соблюдения прав определенных групп населения. Опрос проводился в сотрудничестве с ООН, с Центром информации по правам человека и Фондом "Демократические инициативы", затем опрашивали экспертные группы.

Свободы или деньги?

Лутковская отметила, что не ожидала, как много граждан согласны пожертвовать частью своих прав.

"Я не ожидала, что мы получим такие ответы… Вопрос относительно того, готовы ли добровольно отказаться от определенного количества своих прав и свобод ради экономического роста (благосостояния — Ред.) вашей семьи, ради материальных благ. Этот вопрос практически разделил украинцев: 30% сказали, что они готовы отказаться от реализации своих прав и свобод ради материальных благ, 35% сказали — "нет, права и свободы важнее", еще 35% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос. То есть, фактически треть украинцев сегодня готовы отказаться от реализации прав и свобод ради экономического роста в семье. Как по мне, цифра показательная и цифра не очень хорошая для нашего государства", — сказала омбудсмен.

После Майдана стало хуже

Какие права украинцы считают наиболее важными для себя лично? По словам Лутковской, это, в частности, право на социальное обеспечение (63%), право на жилье (58%), право на образование (57%), право на справедливый суд (56%), право на справедливые условия труда (55%)…

"Конечно, право на жизнь считают важнейшим (77%), и это понятно в условиях вооруженного конфликта, который сегодня происходит в Украине", — добавила омбудсмен.

Немного меньше, по данным опроса, ценят право на свободу мнения и религии (45%) и право самому распоряжаться собственной судьбой (45%).

Лутковская подчеркнула, что "сами украинцы оценили ситуацию с правами человека в Украине достаточно пессимистично".

"Потому что только 4 % отметили, что ситуация в этой сфере улучшилась после Евромайдана, 23% считают что ситуация с одними правами улучшила, а с другими ухудшилась. При этом 35% отметили, что ситуация после Евромайдана однозначно стала хуже, 28% считает что никаких изменений вообще не произошло",— сказала Лутковская.

Омбудсмен допустила, что эти показатели могут отражать неблагополучную экономическую ситуацию в стране, но, тем не менее, "это оценка тех действий, которые совершает государство".

Не в суд, а в СМИ

Готовы ли украинцы защищать свои права и каким способом? По результатам исследования, только 46% респондентов ответили, что они пытались это делать, а 56% сказали, что "никогда не пробовали".

"Это плохой показатель, свидетельствующий о том, что мы с правозащитниками не дорабатываем, когда призываем украинцев защищать свои права", — отметила Лутковская.

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Что касается методов, какими украинцы готовы воспользоваться в отстаивании своих прав, то здесь исследователи получили достаточно интересные ответы: около 28% опрошенных заявили, что наиболее эффективным способом защиты своих прав они считают обращение в СМИ (считается, что "огласка поможет"), эффективными считают также обращение в Европейский суд по правам человека (19%) и… обращение к родственникам и знакомым (16%).

"Это означает, что пока еще обращение в суд далеко не всегда является эффективным методом…", — сказала Лутковская, добавив, что "это говорит о большом недоверии к судебной ветви власти", но также и о том, что судебная процедура в Украине стала слишком дорогой для обычных граждан. Раз так — люди ищут другие пути.

Омбудсмен обратила внимание на тот факт, что среди тех, кто ответил, что защищал свои права, а это 46%, среди методов часто вспоминали такие, как "собственные действия вплоть до насильственных" — 16%, еще 12% отметили вариант решения проблемы путем взятки.