наверх
15.03.201718:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    В МИД РФ резко отреагировали на доклад ООН по правам человека в Украине

    (обновлено: )38080
    В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что значительная часть доклада миссии ООН по правам человека в Украине носит политически ангажированный характер.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Доклад миссии ООН по правам человека в Украине носит политически ангажированный характер и является попыткой выгородить власти в Киеве, заявили в МИД РФ.

    Ситуация в зоне АТО. Авдеевка
    Facebook Пресс-центра штаба АТО
    На всех КПП в зону АТО тянучка и длинные очереди – спецкор

    "Вынуждены отметить, что значительная часть доклада носит политически ангажированный характер. Многие разделы этого документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В МИД РФ также убеждены, что "перед ООН и правозащитным сообществом стоит задача добиться от Киева неукоснительного соблюдения международных правозащитных обязательств и норм международного гуманитарного права, а также добросовестного выполнения Минских договоренностей в целях достижения устойчивого мира в этой стране".

    В среду управление Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине распространило доклад, в котором сообщается, что жертвами конфликта в Донбассе стали 9,94 тысячи человек, более 23 тысяч были ранены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сергей Шабовта. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    Уходите по-хорошему. Санкции против банков РФ
    Заседание СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Певица Алла Пугачева. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ