В МИД РФ резко отреагировали на доклад ООН по правам человека в Украине

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Доклад миссии ООН по правам человека в Украине носит политически ангажированный характер и является попыткой выгородить власти в Киеве, заявили в МИД РФ.

"Вынуждены отметить, что значительная часть доклада носит политически ангажированный характер. Многие разделы этого документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В МИД РФ также убеждены, что "перед ООН и правозащитным сообществом стоит задача добиться от Киева неукоснительного соблюдения международных правозащитных обязательств и норм международного гуманитарного права, а также добросовестного выполнения Минских договоренностей в целях достижения устойчивого мира в этой стране".

В среду управление Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине распространило доклад, в котором сообщается, что жертвами конфликта в Донбассе стали 9,94 тысячи человек, более 23 тысяч были ранены.