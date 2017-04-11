Большинство украинцев хотят мира в Донбассе, но не любой ценой - опрос

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украины. Большинство жителей Украины хотят мира в Донбассе, но не любой ценой.

Такие результаты опроса публичного мнения представила во вторник в Брюсселе в Центре исследования европейской политики директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Люди хотят мира, но не любой ценой. Только примерно 20% населения согласны на мир любой ценой. Большинство готовы пойти на компромиссы, но не на все компромиссы", — цитирует УНИАН Бекешкину.

По словам эксперта, в ходе опроса вопросы касались конкретных компромиссов — какие из них являются приемлемыми, а какие — нет.

"Наиболее неприемлемым компромиссом для людей является проведение местных выборов в соответствии с условиями сепаратистов — с этим соглашается только 10%. Из наиболее неприемлемых компромиссов: согласиться на специальные политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией; назначение местной полиции, судей и прокуроров из местного населения; полная амнистия для всех участников действий против украинской армии. Также неприемлемым является предоставление статуса официального русскому языку и предоставление этим территориям специального статуса", — отметила Бекешкина.

Относительно возможности проведения выборов на Донбассе, согласно результатам опроса, 43% ответили, что это "неприемлемо в принципе", 26% такую возможность видят в случае, если ОБСЕ и другие международные организации будут иметь полный контроль над избирательным процессом, 25% — если выборы будут проведены в полном соответствии с украинским законодательством.

Она также подчеркнула, что ни один из вариантов возможного решения ситуации, чтобы положить конец конфликту в Донбассе, не получил большинства.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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