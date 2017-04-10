ОБСЕ за выходные зафиксировала более 700 взрывов на Донбассе

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что за выходные зафиксировали более 700 взрывов в Донецкой и Луганской областях, говорится в отчете миссии за выходные по состоянию на 19:30 9 апреля, опубликованном в понедельник на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня между вечерами 7 и 8 апреля, включая около 500 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 410 взрывов)", — говорится в отчете.

В то же время утверждается, что между вечерами 8 и 9 апреля было зафиксировано меньше нарушений – в частности, около 120 взрывов.

Также отмечается, что большинство нарушений было зафиксировано в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, а также в районе Светлодарска и Дебальцево.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня между вечерами 7 и 8 апреля, включая около 12 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 350 взрывов), и больше нарушений между вечерами 8 и 9 апреля, включая около 80 взрывов", — говорится в отчете.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.