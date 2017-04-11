Силовики обвинили ополченцев в 64 обстрелах за минувшие сутки в Донбассе

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили о 64 обстрелах своих позиций и пяти раненных за прошедшие сутки в Донбассе.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Как следует из сообщения пресс-центра спецоперации на странице в Facebook, ополченцы "64 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины". "За минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения", — отмечается в тексте.

По заявлению военных, на приморском направлении обстрелам подверглись Водяное, Новотроицкое, Березовое, Марьинка, Красногоровка, Гнутово, Гранитное, Талаковка и Широкино.

На донецком направлении огонь велся по Шахте Бутовка, Авдеевке, Зайцево, Пескам, Луганскому и Каменке. На луганском направлении огонь был зафиксирован вблизи Крымского, Катериновки, Валуйского, станицы Луганской, поселка Донец.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.