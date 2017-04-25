Опрос: треть украинцев считают, что ситуация с правами человека ухудшилась

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Более трети украинцев считают, что после 2014 году ситуация с правами человека в стране ухудшилась, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

"Сами украинцы оценили ситуацию с правами человека в Украине достаточно пессимистически, потому что только 4 % отметили, что ситуация в этой сфере улучшилась после Евромайдана, 23 % считают что ситуация с одними правами улучшила, а с другими ухудшилась. При этом 35% отметили, что ситуация после Евромайдана однозначно стала хуже, 28% считает что никаких изменений вообще не произошло", — сказала Лутковская на брифинге во вторник, представляя результаты общественного исследования по соблюдению прав человека в Украине, проведенного офисом омбудсмена.

Она отметила, что такие результаты, с одной стороны, отображают экономические трудности в стране, а с другой — являются оценкой политики государства в сфере обеспечения прав человека.

Ранее директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина сообщала, что согласно проведенному опросу, большинство жителей Украины хотят мира в Донбассе, но не любой ценой.