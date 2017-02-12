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    Общество

    Отношение украинцев к НАТО ухудшается - опрос

    Тема:

    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (373)

    (обновлено: )1016121
    Согласно информации экспертов Института Гэллапа, на общественное мнение повлиял конфликт в Донбассе. В ранних исследованиях общественное мнение Украины склонялось в пользу НАТО.
    Украина-НАТО
    NATO

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Институт общественного мнения Гэллапа из США опубликовал результаты опроса об отношении к НАТО в разных странах. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

    Президент Петр Порошенко во время визита в Германию
    Сайт президента Украины
    Референдум, НАТО и политические технологии Порошенко

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    Как отмечается в исследовании, в 2016 году выросло количество граждан Украины, которые склонны рассматривать блок НАТО как угрозу. Таких оказалось 35%. При этом 29% украинцев считает НАТО защитой, а 26% еще не определились со своим мнением. Причем, как видно из графика, число украинцев, которые видят в НАТО угрозу превысило число тех, кто видит защиту, впервые с начала войны на Донбассе.

    Эксперты Института Гэллапа считают, что на общественное мнение повлияла война на Донбассе. В ранних исследованиях общественное мнение Украины склонялось в пользу НАТО. С 2014 года, после того, как НАТО настаивало на санкциях против России из-за Крыма, украинцы были более склонны рассматривать НАТО в качестве защиты (36%). Кроме того, в институте напомнили, что в период с 2008-го по 2014 год уровень недоверия к НАТО падал с 43% до 20%. 

    Ранее сообщалось, что порядка две трети граждан России считают Северо-атлантический альянс угрозой.

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