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    Общество

    Опрос: почти половина украинцев готова участвовать в акциях протеста

    (обновлено: )12820
    Согласно данным проведенного опроса, наименее популярным видом протестных акций является создание независимых от властных структур вооруженных формирований.
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милиции
    Фото: В. Оленченко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Почти половина населения Украины готовы участвовать в акциях протеста и столько же не готовы к этому, свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные журналистам в четверг.

    Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра Порошенко
    facebook.com/ukrainews
    Протестующие принесли Порошенко билет в Липецк

    В частности, 48,5% опрошенных граждан готовы участвовать в определенных акциях протеста, 5,9% не смогли определиться с ответом, 45,6% не готовы участвовать в любых акциях массового протеста.

    При этом среди тех, кто готов участвовать в определенных акциях протеста, наибольшее количество опрошенных готовы принять участие в избирательной компании (35,4%), сборе подписей под коллективными воззваниями (требованиями, призывами) и в санкционированных митингах и демонстрациях (11,9%). Наименее популярным видом протестных акций является, например, создание независимых от властных структур вооруженных формирований (0,7%), захват зданий (0,9%), то есть украинцы готовы участвовать в "мирных" акциях.

    Опрос проводился с 2 декабря по 12 декабря 2016 года в 110 населенных пунктах Украины. Были опрошены 2,04 тысячи респондентов.

    Ранее сообщалось, что под зданием парламента прошла протестная акция, ее участники требуют от власти официально запретить торговые отношения с ЛНР и ДНР.

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