Сегодня мощного протестного потенциала у населения не наблюдается - Шульга

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Киеве в годовщину расстрелов на Майдане с 18 по 22 февраля будет повышен уровень террористической угрозы, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Также в СБУ ожидают, что из 18 мероприятий в Киеве во время восьми возможно развитие насильственных сценариев.

Как население относится к памятным мероприятиям, которые будут проходить в годовщину расстрелов на Майдане, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат социологических наук Александр Шульга.

Есть ли социологические данные, какие настроения на сегодняшний день царят в обществе в плане протестного потенциала?

— Понятно что протестный потенциал — это такой показатель очень важный, который у нас всегда исследуется, в том числе и после Майдана, когда у нас все-таки очень драматические и переломные события происходили в стране. Что сейчас можно сказать спустя три года после Майдана… В принципе, какого-то резкого накопившегося протестного потенциала на данный момент мы не видим, наверное, в первую очередь из-за Майдана, поскольку тогда произошел вот выплеск этой энергии, которая накопилась, и недовольства, и сейчас, на самом-то деле, как бы кому ни хотелось, мощного протестного потенциала у населения нет. И это мы фиксируем уже не первый год после Майдана.

Как население реагирует на подобные предупреждения правоохранителей о возможной террористической угрозе, о том, что все эти гипотетические протесты в центре Киева инспирированы извне, в частности из Москвы? Верят подобной риторике?

— Во-первых, что касается террористической угрозы и так далее, один из результатов Майдана, что у нас уже никого не удивит теракт или какая-то… вспомним, взрыв гранаты возле ВР и т.д. К сожалению, это уже никого не удивляет. Что касается вообще годовщины Майдана, то давайте вспомним, что все-таки у нас не все поддерживали Майдан, и те, кто поддерживал, кто пережил его, те и так придут. А остальные — как были зрителями, так и остались, они это будут наблюдать по телевизору, как смотрели и во время Майдана.

Повлияет ли на настроение людей и на протестный потенциал то, что будет происходить с блокадой на Донбассе?

— Первое, самое главное: нет единого мнения у населения и соответственно у элиты, как решать вопрос на Донбассе в целом. Опять же, один из вариантов — это блокада. И когда мы спрашиваем у населения — пятая часть поддерживает блокаду, но треть говорит: давайте уже дадим им этот особый статус и забудем об этом. 17-15% говорят: давайте воевать до последнего патрона, хотя сами не готовы к этому. Нет, там только 5% готовы лично воевать. То есть, нет единого ответа у населения, что 70%, или 50% хотя бы, или даже 40% населения, которые говорят: все, блокируем. Нет такого. Это на самом деле дает довольно широкий маневр и для власти, которая может как поддержать, так и сослаться на то, что вот всего лишь пятая часть населения поддерживает. Что касается разгона, повторюсь, у нас вот рутинизация насилия произошла, то есть разгоном уже никого удивить нельзя, как главный аргумент, что вот разогнали, давайте выходить на улицы.

И третье: все-таки у нас, как показали события, основную активную роль играет меньшинство. Активное меньшинство, организованное меньшинство, которое может влиять, какие-то силовые акции производить, акции неповиновения, вот что у нас сейчас происходит в меньших масштабах на блокаде Донбасса, что у нас было, вспомним блокаду Крыма, и в больших масштабах происходило на Майдане. Поэтому разгоны… я думаю, вряд ли власть боится каких-то массовых протестов по всей стране. Я думаю, больше власть боится того, что будет какая-то эскалация на этом локальном уровне, поскольку все-таки они имеют дело с людьми, прошедшими войну, и собственно, которые довольно решительные. Поэтому, я не думаю, что боятся недовольства всего общества.

Готовность властей к годовщине расстрелов на Майдане в эфире ГС прокомментировал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

В Киеве будет повышен уровень террористической угрозы. Какие меры безопасности должны быть введены в центре столицы?

— Страна, которая не выходит из состояния АТО уже так много раз заявляла о еще каком-то повышении, я вообще не представляю, честно говоря, хотя бы технологическую терминологию надо было бы заменять как-то. Первое, это проявилось в том, что уже все, кто могли, как-то сопричастны там своему портфелю, сделали громкие заявления, о том, что мы готовы, что мы ожидаем. А с точки зрения организационной, я не думаю, что будут какие-то особые новации, потому что те же локальные площадки, периметр которых будет контролироваться, те же металлоискатели, то же тотальное недоверие к людям, которые появятся на Крещатике — вот те или иные мероприятия. И самое главное — это уже повышенная готовность всех подразделений правоохранительной системы, которые могут быть приведены к охране общественного порядка.

Есть ли разделение, когда проще соблюдать меры безопасности и контролировать эти мероприятия — летом или зимой?

- Зимой применение тех же средств и сил правоохранительной системы сопряжено с колоссальным задействованием ресурсов, в том числе и прогрева автомобилей, в которых дежурные смены находятся. И технически намного сложнее контролировать ситуацию по отношению к людям, которые одеты, у которых могут быть под одеждой закамуфлированы какие-нибудь противозаконные предметы, или еще что-то. Это потребует дополнительных усилий, и, конечно же, намного тяжелее даже физически и организационно подобную безопасность в это время года обеспечить.

Как себя вести людям в центре Киева в эти дни?

— Я не хотел бы впадать в ту странную истерию, которую нам почему-то как раз руководство страны навязало, с жуткими рассказами и т.д. Во-первых, я все-таки думаю, что каждый сам осознанно сделает выбор о том, куда и на какое мероприятие он желает попасть. Во-первых, я бы с учетом и времени года, и организационных всех очевидных решений, отказался бы от идеи брать с собой детей, особенно маленьких, на подобные мероприятия — это все-таки не зрелище концертного уровня или рождественские праздники. А во-вторых, мы всегда, как мантры, говорим вроде бы одни и те же советы. Нужно быть очень внимательным, потому что, к сожалению, провокаторы могут быть, люди должны это понимать и не втягиваться, скажем, потому что психологический статус человека, оказавшегося в толпе, он изрядно отличается от того здравомыслящего человека, который пять минут назад где-то двигался в общественном транспорте и в своих мыслях был. Так что нужно понимать, что сама ситуация в стране сейчас крайне сложна, и поэтому нужно разумно-настороженно относиться к своему участию в каких-то общественных мероприятиях.

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Ранее политолог Николай Мельник в эфире ГС заявил, что на годовщину Майдана проведут три крупных мероприятия, а политаналитик Александр Мисюра считает, что людей обязательно будут призывать к радикальным действиям.

А директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что социологи прослеживают радикализацию протестных настроений, однако нет предпосылок, чтобы люди выходили на улицу отстаивать какие-то принципиальные моменты.