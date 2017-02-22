Протестующие принесли Порошенко билет в Липецк

Участники акции протеста в Киеве в среду принесли под Администрацию президента символический билет в Липецк и макет конфеты, сообщают СМИ.
"Протестующие оставили на Банковой билет в Липецк на имя президента и большую конфету", — сообщила журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.
Напомним, в Липецке расположена одна из кондитерских фабрик корпорации Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее сообщалось, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным".
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