Бортник: акции протеста в Киеве подогреваются двумя факторами

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Украине сегодня, 20 февраля, отмечают День героев Небесной сотни. Эти дни – с 18 по 20 февраля 2014 года – стали самыми трагическими и кровавыми за весь период Революции Достоинства. Тогда погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести и более тысячи получили ранения.

Виновные в расстрелах до сих пор не наказаны. Спустя три года нет ни одного обвинительного приговора суда организаторам и исполнителям расстрелов. Правда, по данным Генпрокуратуры, в суд направлено более 220 обвинительных актов.

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Сегодня в Киеве пройдет ряд массовых акций. Заявки на их проведение подали 13 организаций. Правопорядок в столице в эти дни обеспечивают более шести тысяч правоохранителей.

Почему до сих пор нет конкретных результатов расследований расстрелов на Майдане, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Традиционно сложилось, что все годы после Майдана 18-20 февраля, так или иначе, пытаются устраивать акции протеста. Почему эти акции протеста, по вашему мнению, ни к чему не приводят?

– А к чему они должны приводить, по большому счету? Тоже сложный вопрос.

Я думаю, что сегодня эти акции подогреваются двумя факторами. Первое – это неразрешенность, незавершенность дел Майдана, то есть отсутствие наказанных людей за смерти на Майдане. Причем, наверное, надо говорить о том, что этот процесс может завершиться, только если будут наказаны люди с обеих сторон. Ведь погибли не только митингующие, но погибли и правоохранители.

И второй процесс – это огромные антирейтинги власти, 80-90% антирейтинга власти сильно напоминают такую пороховую бочку, которую легко поджечь любыми массовыми протестами, в том числе и протестами, которые касаются и годовщины Майдана. Поэтому это все случается.

Но для того чтобы был какой-то продуктивный социальный эффект, нужны какие-то политические, социальные трансформации, нужны еще лидеры для этого протеста, нужна еще финансовая и медийная поддержка. Чего пока не наблюдается.

Видите ли вы готовность у общества требовать от власти предоставления четких, конкретных результатов расследований и судебных приговоров?

– Абсолютно правильный вопрос. Мне кажется, что общество не готово требовать, и оно не готово даже принять эти результаты. Почему? Потому что не готово требовать, поскольку само находится достаточно в таком сегментированном, разделенном состоянии.

Если посмотреть социологические прогнозы последнего месяца, то мы видим, что до сих пор где-то 50% украинцев считают Майдан революцией, а более 30% считают это государственным переворотом. Общество разделено в этом вопросе. И пока не будет единства, а единство возможно только при безусловном уважении к демократическим правилам, и взаимном уважении, уважении к человеческой жизни…

Часть общества до сих пор находится в истерическом состоянии. Общество находится в состоянии войны, и оно честно не готово, оно желает наказать противника, оппонента. Поэтому эти дела не расследуются. Поскольку, я считаю, что на них стоит политический блок.

То есть по большому счету, если объективно расследовать эти дела, во многих случаях окажется, что люди из нынешней власти причастны к этим трагедиям. И пока не пойдет следующий политический цикл, поменяется новый парламент, новый президент, новые руководители правоохранительных органов, рассчитывать на на расследование этих дел объективно не приходится.

Протесты проходят последние дни в центре столицы, вчера даже состоялись столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями. Какие-то последствия у всего этого могут быть?

– Вчерашние акции, акции субботы, я считаю, – это своего рода разогрев перед следующими тремя днями – с сегодня до среды. В какой-то мере, мне кажется, что разогрев этот получился, конфликтная эмоциональная ситуация получилась. Конечно, не в полной мере, наверное, так, как хотелось организаторам всего этого, но получилась.

Но мне кажется, что все же годовщина Майдана уже в этом году потеряла свою народность. Если на первую годовщину Майдана выходила часть общества, которая его поддержала, и это был именно такой народный характер. То все больше и больше в последние года мы видим, что Майдан превратился в такую себе акцию политического эксгибиоционизма, когда ходят исключительно политики, или очень узко радикализованная часть общества, которая пытается использовать Майдан не для справедливости, а пытается использовать Майдан для достижения каких-то своих конъюнктурных, ситуативных целей, как сегодня стоит вопрос с блокированием.

Повлияет ли этот вопрос на работу ВР на этой неделе?

– Я думаю, что повлияет. Более того, сегодня в парламентских кулуарах ходят такие интенсивные разговоры о том, что две фракции парламента могут заблокировать трибуну, таким образом добиваясь досрочных парламентских выборов.

Поэтому, я думаю, что если получится хотя бы достаточно массовые акции сегодня или 22 февраля, то, безусловно, парламентские партии будут использовать их как двигатель для того чтобы добиваться своих политических целей. Это, прежде всего, досрочные парламентские выборы.

Вы имеете в виду "Батькивщину" и "Самопомич"?

– Да, именно так.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Ранее журналистка сайта города Николаева 0512 Нина Кокуца в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, как в Николаеве почтили память Небесной сотни.