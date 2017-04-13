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    Экс-нардеп назвал главную причину бедности украинцев

    (обновлено: )12430
    Эксперт по вопросам социальной политики, депутат Верховной Рады VI и VII созывов Андрей Павловский считает, что основная причина бедности населения - жадность украинской элиты.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "(Учитывая природные ресурсы Украины — Ред.), не должна была бы быть такая бедность в стране. Причина этого — хилая, неэффективная, феодально-олигархическая монопольная модель нашей страны", — заявил Павловский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева заявила, что население Украины стремительно беднеет последние несколько лет, а заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько выразила надежду, что 2017 год покажет более существенное изменение тренда на снижение бедности в стране.

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