Экс-нардеп назвал главную причину бедности украинцев

"(Учитывая природные ресурсы Украины — Ред.), не должна была бы быть такая бедность в стране. Причина этого — хилая, неэффективная, феодально-олигархическая монопольная модель нашей страны", — заявил Павловский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева заявила, что население Украины стремительно беднеет последние несколько лет, а заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько выразила надежду, что 2017 год покажет более существенное изменение тренда на снижение бедности в стране.