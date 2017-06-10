Гройсман пообещал поднять среднюю зарплату в Украине выше 7 тыс грн

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата по стране до конца 2017 года превысит 7 тысяч гривен. Об этом он сказал во время встречи с представителями региональных средств массовой информации в пятницу, передает пресс-служба Кабинета министров.

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"Средняя зарплата по стране до конца года превысит 7 тысяч гривен, минимальная зарплата — 3200 гривен. Но в следующем году минимальная заработная плата вырастет", — отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что ключевой предпосылкой роста станет стимулирование создания новых рабочих мест через развертывание инфраструктурных проектов, поддержку промышленности и увеличение возможностей регионов.

Гройсман заявил, что программы поддержки уже работают в агросекторе, фармакологии, машиностроении, а в ближайшее время правительство представит проект закона, который позволит провести быструю модернизацию и переоснащение предприятий.

Ранее пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что показатель инфляции в марте 2017 года остался в прогнозных пределах и свидетельствовал об отсутствии влияния роста минимальной зарплаты на общий рост цен.