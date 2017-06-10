наверх
10.06.201701:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман пообещал поднять среднюю зарплату в Украине выше 7 тыс грн

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (595)

    (обновлено: )6501
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, средняя зарплата по стране до конца года превысит 7 тысяч гривен, минимальная зарплата - 3200 гривен, "но в следующем году минимальная заработная плата вырастет".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата по стране до конца 2017 года превысит 7 тысяч гривен. Об этом он сказал во время встречи с представителями региональных средств массовой информации в пятницу, передает пресс-служба Кабинета министров.

    Деньги
    torange.ru
    Минималка в 5 000 гривен? А почему не 5 000 евро!

    Читайте также: Повышение минималки окончательно убьет малый и средний бизнес — Скаршевский

    "Средняя зарплата по стране до конца года превысит 7 тысяч гривен, минимальная зарплата — 3200 гривен. Но в следующем году минимальная заработная плата вырастет", — отметил глава правительства.

    При этом он подчеркнул, что ключевой предпосылкой роста станет стимулирование создания новых рабочих мест через развертывание инфраструктурных проектов, поддержку промышленности и увеличение возможностей регионов.

    Гройсман заявил, что программы поддержки уже работают в агросекторе, фармакологии, машиностроении, а в ближайшее время правительство представит проект закона, который позволит провести быструю модернизацию и переоснащение предприятий.

    Ранее пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что показатель инфляции в марте 2017 года остался в прогнозных пределах и свидетельствовал об отсутствии влияния роста минимальной зарплаты на общий рост цен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Загранпаспорт
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Юзовское месторождение сланцевого газа в Украине
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко