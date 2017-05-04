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    Экономика

    Цена овощей борщевого набора снова взлетела

    (обновлено: )27
    Капуста в апреле подорожала почти в 2,5 раза (на 137,4%), морковь - на 13,5%, лук - на 77,8%, свекла - на 44,9%, картофель - на 22,3% (до 7,78 грн/кг).
    Блюдо национальной украинской кухни
    RIA News А. Усанов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Борщевой набор в Украине – капуста, картофель, морковь, свекла и лук – подорожал на 78,3% по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дорошенко: реальный рост цен на продукты ждем в мае

    В частности, капуста подорожала почти в 2,5 раза (на 137,4%), морковь — на 13,5%, лук — на 77,8%, свекла — на 44,9%, картофель — на 22,3% (до 7,78 грн/кг).

    По данным ассоциации, причиной подорожания овощей является сезонное сокращение их запасов и проблемы с логистикой в связи с неблагоприятными погодными условиями.

    Между тем, несмотря на значительный скачок цен, некоторые продукты по-прежнему стоят дешевле по сравнению с прошлым годом. Исключением является только картофель, цена которого превышает прошлогодний показатель на 47,3%.

    также сообщается, что скорее всего после окончания майских праздников цены на овощи начнут снижаться.

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