Цена овощей борщевого набора снова взлетела

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Борщевой набор в Украине – капуста, картофель, морковь, свекла и лук – подорожал на 78,3% по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В частности, капуста подорожала почти в 2,5 раза (на 137,4%), морковь — на 13,5%, лук — на 77,8%, свекла — на 44,9%, картофель — на 22,3% (до 7,78 грн/кг).

По данным ассоциации, причиной подорожания овощей является сезонное сокращение их запасов и проблемы с логистикой в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Между тем, несмотря на значительный скачок цен, некоторые продукты по-прежнему стоят дешевле по сравнению с прошлым годом. Исключением является только картофель, цена которого превышает прошлогодний показатель на 47,3%.

также сообщается, что скорее всего после окончания майских праздников цены на овощи начнут снижаться.