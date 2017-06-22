Медреформа: "целым семьям грозит банкротство..."

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Предлагаемая командой и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун реформа направлена на то, чтобы полностью уничтожить остатки действующей системы здравоохранения на Украине Вместо нее предполагается создание системы частной медицины, услугами которой далеко не каждый украинец сможет воспользоваться. Об этом говорится в открытом обращении к президенту Украины, правительству и парламенту, подготовленном рядом общественных организаций, защищающих права пациентов.

Верховная Рада Украины в начале июня приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, дав тем самым старт медицинской реформе, инициируемой украинским Минздравом.

Профильный парламентский комитет реформу в предлагаемом виде не одобряет, видя в ней противоречия с Конституцией. А экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала одобренный в первом чтении «медицинский» документ законопроектом "о лютом и бесчеловечном умерщвлении неимущих"…

Многие эксперты, представители медицинского сообщества и общественных организаций, прямо говорят о том, что под видом "реформы" внедряется "программа геноцида".

"То, что происходит — это бурная имитация реформ, которые базируются исключительно на одном тезисе: что "все плохо", что "надо что-то делать". Вот это "надо что-то делать" — с этого начинаются все наши беды. Как сказал один уважаемый ученый, "импотенция не лечится кастрацией"… А то, что сейчас предлагается — это по факту уничтожение тех остатков системы здравоохранения, которые еще есть", — сказал на пресс-конференции в Киеве президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По его словам, подписавшие обращение общественные организации выступают за реформу, но при этом — "за то, чтобы государство выполняло свои важнейшие обязательства, прописанные в статье 3 Конституции, где четко сказано: здоровье и жизнь граждан — самая большая забота державы".

Авторы обращения считают, что "охрана здоровья нуждается в настоящих реформах для людей, и государство должно доказать, что именно человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей ценностью…".

Как сказано в документе, реформа системы здравоохранения "должна быть системной, экономически обоснованной и комплексной, а не фрагментарной и хаотичной". Кроме того, реформа "должна быть понятной как для врачей, так и для пациентов".

"Реформу надо проводить по-человечески: это уважение к гражданину, потребителю, пациенту и медицинскому работнику, первоочередной учет их потребностей, мнений, предложений", — говорится в обращении.

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Общественники также отметили, что они выступают "за укрепление социальной сути медицины, по примеру всех европейских стран, как это записано в ст.11 "Право на здоровье" Европейской социальной Хартии, которая является также Законом Украины".

Однако реформаторы, кажется, ничуть всем этим не обеспокоены и ставят совсем другие цели…

"Сейчас нам срочно, даже немедленно, предлагают другую "реформу", где врач должен смотреть на пациента, как на источник своих доходов", — подчеркнули авторы обращения.

По их мнению, это будет иметь катастрофические последствия. Да и сегодня уже "никто из украинцев… не гарантирован от финансового краха в случае болезни".

"Больные, в первую очередь, все те люди, которые имеют хронические болезни, не выдержат очередного перераспределения финансовых потоков, создания очередных денежных пирамид для реализации чьих-то амбиций и политических планов. Целым семьям грозит банкротство в случае болезни близких", — говорится в документе.

Виктор Сердюк отметил, что украинцев рассматривают в качестве "удобрения" для фантазий реформаторов о "будущей медицине", которые "даже еще не разработаны" — по крайне мере, о своих планах реформаторы от Минздрава обществу подробно не сообщают.

"Уже была при Ющенко одна "больница будущего", — напомнил Сердюк. А в настоящем, по его словам, "реформы предлагает Минздрав, который не смог спасти 10 человек, умерших от ботулизма… сыворотки нет и она даже не заказана".

Нет сегодня в регионах и многих препаратов основного протокола для лечения онкобольных детей, сообщила представитель Фонда помощи онкобольным детям "Краб" Лариса Лавренюк. По ее словам, у фонда "долг перед аптекой составил около 300 тысяч гривен", но ведь нельзя прерывать лечение детей, нельзя сказать им: "ждите, пока будет госзаказ"…

Особенно беспокоит авторов обращения тот факт, что руководство украинского Минздрава "создало мировой прецедент" дискредитации профессии врача.

Представители общественных организаций призвали руководство Украины изучить весь комплекс законодательных инициатив как правительства, так и профильного комитета парламента (чью деятельность они поддерживают) и выяснить, насколько правительственные инициативы по реформированию системы охраны здоровья соответствуют Конституции Украины и международным стандартам.