Гройсман едет в Кишинев на переговоры с руководством Молдавии

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу посетит Молдавию в рабочим визитом, где проведет переговоры со своим коллегой Павлом Филипом, сообщила пресс-служба Кабмина.

"В программе встреч – переговоры с главой правительства Молдавии Павлом Филипом и председателем парламента Республики Молдавия Андрианом Канду. На повестке дня переговоров – обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

В частности, стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере, демаркации границы, трансграничное и экологическое сотрудничество. Отдельное внимание планируется уделить формированию "дорожной карты" отношений двух стран на 2018 год. В пресс-службе сообщили, что главы правительств примут участие в церемонии подписания двух межправительственных договоров о реадмиссии лиц и совместном контроле на границе.

Также, по данным пресс-службы, во время визита глава украинского правительства примет участие в работе форума Moldova Business Week-2017 и посетит ряд предприятий.

Напомним, в июле Гройсман с трехдневным визитом посетил Великобританию, где провел первую встречу с британским коллегой Терезой Мэй и принял участие в конференции по вопросам реформ в Украине.