наверх
06.10.201714:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман едет в Кишинев на переговоры с руководством Молдавии

    (обновлено: )57
    Владимир Гройсман проведет переговоры с главой правительства Молдавии Павлом Филипом и председателем парламента республики Андрианом Канду. На повестке дня переговоров – обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу посетит Молдавию в рабочим визитом, где проведет переговоры со своим коллегой Павлом Филипом, сообщила пресс-служба Кабмина.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    Золотарев: Гройсман поехал вешать лапшу на уши британцам

    "В программе встреч – переговоры с главой правительства Молдавии Павлом Филипом и председателем парламента Республики Молдавия Андрианом Канду. На повестке дня переговоров – обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

    В частности, стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере, демаркации границы, трансграничное и экологическое сотрудничество. Отдельное внимание планируется уделить формированию "дорожной карты" отношений двух стран на 2018 год. В пресс-службе сообщили, что главы правительств примут участие в церемонии подписания двух межправительственных договоров о реадмиссии лиц и совместном контроле на границе.

    Также, по данным пресс-службы, во время визита глава украинского правительства примет участие в работе форума Moldova Business Week-2017 и посетит ряд предприятий.

    Напомним, в июле Гройсман с трехдневным визитом посетил Великобританию, где провел первую встречу с британским коллегой Терезой Мэй и принял участие в конференции по вопросам реформ в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация под Верховной Радой в день голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?