Тренды дня: хороший пенсионер - мертвый пенсионер, Донбасс как Каталония

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко, посулив украинцам восстановление справедливости в обществе, одобрил скандальную пенсионную реформу.

Как отметил президент, "когда-нибудь мы все будем пенсионерами".

Закон о пенсионной реформе предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Согласно реформе, повышение соцвыплат предусмотрено пенсионерам как минимум до 1452 грн и повышение необходимого страхового стажа до 35 лет в 2028 году. Так, теперь для выхода на пенсию в 60 лет будет необходимо 25 лет стажа в 2018 году и с каждым годом на 12 месяцев больше, вплоть до 35 лет в 2028 году.

Эксперты отмечают, что подписанный президентом документ обернется для украинцев уничтожением пенсионеров.

По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, Порошенко не следует ограничиваться только лозунгом о справедливости по отношению к пенсионерам.

"Президент заявил, что пенсионная реформа это "рішучі кроки щодо встановлення справедливості для пенсіонерів". Считаю, что ограничиться только лозунгом — в корне не верно.

Если уж мы столько боролись за справедливую пенсионную реформу, будет совершенно несправедливо, если кто-то посмеет до неё не дожить", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что следует "ввести налог на умерших до выхода на пенсию".

"Если кто-то думает, что сможет ускользнуть от счастливого будущего, уготованного нам Партией — тот ошибается. И за эту ошибку будут платить его родственники. 10% от суммы минимальной зарплаты", — резюмировал Дубинский, добавив, что в нынешней ситуации "хороший пенсионер — мертвый пенсионер".

Скриншот с сайта Facebook

Не менее категоричен и политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Эксперт отметил, что "Порошенко подписал закон о пенсионном геноциде".

"Считаю, что это достойный результат Майдана. За это же там стояли?" — уточнил Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Также эксперты не обошли вниманием ситуацию в Испании, где прошел митинг в поддержку единства страны. Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны на массовую демонстрацию. Организаторы — платформа "Каталонское гражданское общество" — называют акцию митингом "молчаливого большинства".

Политаналитик Дмитрий Корнейчук проводит параллели ситуации в Испании с Украиной.

"Каталония в Испании — это приблизительно тот формат отношений центр-регион, в котором США и Россия хотят вернуть Донбасс в Украину. Да и сами Минские договоренности это предусматривают", — написал Корнейчук.

По его мнению, это не самый плохой вариант, если альтернативой является потеря Донбасса и продолжение военных действий.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Владимир Корнилов отмечает неоднозначность каталонского митинга.

"Некоторые западные СМИ с облегчением приводят фото вчерашнего митинга в поддержку единства Испании: мол, фух, "молчаливое большинство" Каталонии высказало наконец свое слово. Так а в чем проблема? Раз все так замечательно с общественным мнением каталонцев, дайте им нормально провести свой референдум — сепаратистов же все равно меньше, они же явно проиграют?" — подчеркнул эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в контексте испанской конъюктуры анализирует последствия ситуации для Польши, однако не со стороны Каталонии, а со стороны Украины.

"Польская СМИ Niesalezna напечатала статью о том, что за референдумом в Каталонии стоит Путин. И тут же вспомнила, что Польше нужно бояться замыслов Путина, чтобы не получилось, как в Испании", - написал Охрименко.

По его мнению, не Россия является причиной референдума в Испании, а внутренние проблемы в стране.

"Но им действительно стоит боятся, но не Путина, а украинских гастарбайтеров, которые могут скоро стать жителями Польши и уже тогда Степан Бандера придет в Польшу. Но это будет им не референдум Каталонии, а настоящая борьба за "Слава героям! Героям слава!!". Они были в восторге от пылающих шин на Майдане, теперь они смогут оценить все эти прелести в центре Варшавы", - делает вывод эксперт.

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