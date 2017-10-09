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    Аналитика и комментарии

    Тренды дня: хороший пенсионер - мертвый пенсионер, Донбасс как Каталония

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (124)

    (обновлено: )8720
    Эксперты проанализировали последствия пенсионной реформы, которую накануне одобрил президент Петр Порошенко, и разобрали ситуацию в испанской Каталонии, проведя параллели с Донбассом.
    Выдача денег в банке. Архивное фото
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Глава государства Петр Порошенко, посулив украинцам восстановление справедливости в обществе, одобрил скандальную пенсионную реформу.

    Как отметил президент, "когда-нибудь мы все будем пенсионерами".

    Закон о пенсионной реформе предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Согласно реформе, повышение соцвыплат предусмотрено пенсионерам как минимум до 1452 грн и повышение необходимого страхового стажа до 35 лет в 2028 году. Так, теперь для выхода на пенсию в 60 лет будет необходимо 25 лет стажа в 2018 году и с каждым годом на 12 месяцев больше, вплоть до 35 лет в 2028 году.

    Эксперты отмечают, что подписанный президентом документ обернется для украинцев уничтожением пенсионеров.

    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко
    Все на пенсии будем. Что на самом деле подписал Порошенко

    По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, Порошенко не следует ограничиваться только лозунгом о справедливости по отношению к пенсионерам.

    "Президент заявил, что пенсионная реформа это "рішучі кроки щодо встановлення справедливості для пенсіонерів". Считаю, что ограничиться только лозунгом — в корне не верно.

    Если уж мы столько боролись за справедливую пенсионную реформу, будет совершенно несправедливо, если кто-то посмеет до неё не дожить", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что следует "ввести налог на умерших до выхода на пенсию".

    "Если кто-то думает, что сможет ускользнуть от счастливого будущего, уготованного нам Партией — тот ошибается. И за эту ошибку будут платить его родственники. 10% от суммы минимальной зарплаты", — резюмировал Дубинский, добавив, что в нынешней ситуации "хороший пенсионер — мертвый пенсионер".

    Скриншот с сайта Facebook

    Не менее категоричен и политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Эксперт отметил, что "Порошенко подписал закон о пенсионном геноциде".

    "Считаю, что это достойный результат Майдана. За это же там стояли?" — уточнил Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Также эксперты не обошли вниманием ситуацию в Испании, где прошел митинг в поддержку единства страны. Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны на массовую демонстрацию. Организаторы — платформа "Каталонское гражданское общество" — называют акцию митингом "молчаливого большинства".

    Политаналитик Дмитрий Корнейчук проводит параллели ситуации в Испании с Украиной.

    "Каталония в Испании — это приблизительно тот формат отношений центр-регион, в котором США и Россия хотят вернуть Донбасс в Украину. Да и сами Минские договоренности это предусматривают", — написал Корнейчук.

    По его мнению, это не самый плохой вариант, если альтернативой является потеря Донбасса и продолжение военных действий.

    Скриншот с сайта Facebook

    Политолог Владимир Корнилов отмечает неоднозначность каталонского митинга.

    "Некоторые западные СМИ с облегчением приводят фото вчерашнего митинга в поддержку единства Испании: мол, фух, "молчаливое большинство" Каталонии высказало наконец свое слово. Так а в чем проблема? Раз все так замечательно с общественным мнением каталонцев, дайте им нормально провести свой референдум — сепаратистов же все равно меньше, они же явно проиграют?" — подчеркнул эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в контексте испанской конъюктуры анализирует последствия ситуации для Польши, однако не со стороны Каталонии, а со стороны Украины.

    Порошенко о подписанной им пенсионной реформе
    Страница Петра Порошенко в Facebook
    Порошенко при подписании пенсионной реформы: все будем пенсионерами

    "Польская СМИ Niesalezna напечатала статью о том, что за референдумом в Каталонии стоит Путин. И тут же вспомнила, что Польше нужно бояться замыслов Путина, чтобы не получилось, как в Испании", - написал Охрименко.

    По его мнению, не Россия является причиной референдума в Испании, а внутренние проблемы в стране.

    "Но им действительно стоит боятся, но не Путина, а украинских гастарбайтеров, которые могут скоро стать жителями Польши и уже тогда Степан Бандера придет в Польшу. Но это будет им не референдум Каталонии, а настоящая борьба за "Слава героям! Героям слава!!". Они были в восторге от пылающих шин на Майдане, теперь они смогут оценить все эти прелести в центре Варшавы", - делает вывод эксперт.

    Читайте также: Пенсионная реформа. Государство разрывает соцконтракт — эксперт

    Скриншот с сайта Facebook
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