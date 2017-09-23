Премьер Молдавии в ООН потребовал вывода военных РФ из страны

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

"Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова", — заявил Филип.

Напомним, военные Молдавии прибыли на учения в Украину, несмотря на запрет президента страны. Учения проходили с 7 по 23 сентября.