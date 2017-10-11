Закон о пенсионной реформе вступил в силу

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине.

Верховная Рада 3 октября одобрила этот закон, принятие которого является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. В минувшее воскресенье, 8 октября, закон подписал президент Петр Порошенко.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

Также документ предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных размеров заработной платы. Проект предусматривает увеличение размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, проведение пенсионной реформы было "делом чести".

"Для меня лично это было делом чести — начать процесс восстановления справедливости и уважения к людям, которые работали всю жизнь и надеялись на то, что в то время, когда выйдут на пенсию, получат хоть какой-то минимум, который даст возможность нормально жить и удовлетворять небольшие необходимости", — сказал Гройсман накануне вступления в силу закона.

Он сообщил, что минимальная пенсия в Украине в рамках принятой Верховной Радой пенсионной реформы с 1 октября увеличивается на 10,7% — с 1,312 тысячи до 1,452 тысячи гривен.

Премьер напомнил, что, кроме того, пенсионная реформа предусматривает увеличение с 1 октября выплат пенсионерам пропорционально их стажу. Благодаря этому для 1,3 миллиона пенсионеров выплаты будут повышены на 200 гривен, для 1,2 миллиона — от 200 до 500 гривен, почти для 2 миллионов — от 500 до 1 тысячи гривен и более 1,1 миллиона — более чем на 1 тысячу гривен.

Наиболее противоречивая норма в пенсионной реформе — это введение обязательного накопительного уровня с 2019 года. При Кабмине уже создана рабочая группа, которая должна разработать дорожную карту его запуска. Если правительство пойдет на введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы, то в следующем году Украину ждет очередной достаточно серьезный этап пенсионной реформы.

На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

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Пенсионная реформа вызвала серьезную критику со стороны оппозиционных партий в Раде. Фракция "Оппозиционный блок" заявила, что принятый закон фактически "повышает пенсионный возраст, нарушает Конституцию Украины и ограничивает возможность миллионов граждан получать пенсии". В связи с этим партия намерена инициировать обращение в Конституционный суд Украины с требованием признать неконституционными отдельные положения закона о пенсионной реформе.

Кроме того, как сообщало РИА Новости Украина, ранее парламентская фракция "Батькивщина" заявила, что собирается обжаловать принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий" в Конституционном суде.

По состоянию на вторник обращений о признании положений пенсионной реформы в КСУ страны не поступало.