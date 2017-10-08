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    Российский пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд

    (обновлено: )10
    Пожилой водитель за 20 секунд устроил четыре ДТП во дворе дома в подмосковном Красногорске. Запись инцидента, попавшего в объектив камеры наблюдения, опубликована 7 октября.
    Телеканал 360/Youtube

    На кадрах видно, как водитель сдает задним ходом и врезается в оказавшийся у него на пути Kia, который, в свою очередь, сталкивается со стоящим рядом Mercedes.

    Затем машина по непонятным причинам разгоняется и таранит находящийся возле дома фургон.

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    После этого пенсионер по кругу объехал двор, "удачно разминулся" со встречной легковушкой и врезался в припаркованный автомобиль.

    Как сообщает "360" со ссылкой на авторов видео, пожилой человек объяснил произошедшее тем, что перепутал педали.

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