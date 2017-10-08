Российский пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд

На кадрах видно, как водитель сдает задним ходом и врезается в оказавшийся у него на пути Kia, который, в свою очередь, сталкивается со стоящим рядом Mercedes.
Затем машина по непонятным причинам разгоняется и таранит находящийся возле дома фургон.
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После этого пенсионер по кругу объехал двор, "удачно разминулся" со встречной легковушкой и врезался в припаркованный автомобиль.
Как сообщает "360" со ссылкой на авторов видео, пожилой человек объяснил произошедшее тем, что перепутал педали.