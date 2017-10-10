Отопительный сезон начался - выворачивай карманы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Где уже начался

В ряде городов и областей Украины отопительный сезон уже стартовал. Правда, пока лишь на объектах социальной сферы – детсадах, школах, больницах, роддомах. А вот в жилых домах включат, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов.

Украинские власти заверяют: перебоев с отоплением не будет и обещают досрочно дать тепло в квартиры в случае резкого похолодания.

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, системы отопления на 100% технически готовы к зиме.

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"Для нас сегодня важно, чтобы отопительный сезон начался не 15 октября, а наблюдался температурный режим. Там, где будет больше трех суток температура меньше 8 градусов, отопление должно быть запущено. Если на социальных объектах внутренняя температура помещений будет меньше 16 градусов, также должно быть включено отопление", – подчеркнул министр.

В понедельник, 9 октября, отопительный сезон стартовал в Киеве, Харькове и области. В то же время в жилых домах Харьковской области начнется лишь с 15 октября. "Технологический процесс подключения займет от 2 до 10 дней", — сообщила губернатор Харьковщины Юлия Светличная.

Киевские власти говорят, что отопление в жилых домах будут включать постепенно и исключительно по технологическому графику.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, чиновники учли прошлогодние ошибки. В 2016 году некоторые чиновники пытались начать отопительный сезон за 2-3 дня и это привело к росту числа гидравлических ударов и повреждения тепловых сетей.

Пантелеев подчеркнул, что отопление в домах дадут в течение 10 дней.

"Для запуска теплоносителя в более 2,6 тыс. км тепловых сетей, более 11 000 многоквартирных домов необходимо до 10 дней", — уточнил замглавы КГГА.

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Во Львове, Сумах, Хмельнитчине и Волыни отопление появилось раньше — еще с 3-4 октября. Одним из первых, кто получил тепло, стали роддомы, пишет ZIK.

"Если будут обращения от руководителей учреждений образования и медицины, то мы будем подавать тепло раньше запланированного начала сезона отопления. Сейчас под нашей опекой находятся 197 образовательных учреждений и 51 учреждение здравоохранения", – сказал зам главного инженера по эксплуатации Сергей Андреюк.

В Житомирской области отопление уже дали, а вот в городе появится лишь с 12 октября.

Под угрозой срыва

В то же время отстают из-за долгов Херсон, Одесса, Львовская область. Как пишет 24 канал, под угрозой срыва отопительный сезон в Херсоне. Как оказалось, регион забыли внести в бюджетную смету на финансирование субсидий для организаций, которые занимаются обслуживанием. Как следствие, миллионные долги образовались перед ОСМД, поэтому в домах не подготовились к холодам.

"В прошлом году, за неделю до окончания отопительного сезона, элеватор просто разорвало. На сегодняшний день это будет стоить примерно десять тысяч гривен. И это только за материалы", — рассказала председатель ОСМД Татьяна Якименко.

Ремонтировать систему отопления не за что. Государство должно ОСМД более 90 тысяч гривен возмещений за субсидиями. Такая же ситуация во всех многоэтажках.

Кроме того, на Львовщине общая сумма задолженности предприятий на данный момент составляет 13,7 миллиона гривен.

Критическая ситуация сложилась и в Одессе. Город уже остался без горячей воды. Не дали пока и отопление.

Как говорят в мэрии, с 2010 по 2016 годы потребление горячей воды уменьшилось с более чем 4 млн. куб.м до 575,5 тыс. куб.м. То есть за 6 лет одесситы почти полностью отказались от данной услуги — на 87%. В то же время себестоимость этой коммунальной услуги высока и не покрывается действующим тарифом. Поэтому горсовет принял решение поэтапно отключать горячее водоснабжение в городе.

Квартиры же предлагается переводить на индивидуальную систему (например бойлерами). Поэтапный переход начнется с мая 2018 года.

Кроме того, под угрозой срыва и отопительный сезон. Как пишут СМИ, в городе не могут доделать теплотрассы к началу отопительного сезона, так как нет денег. Все три участка теплотрассы расположены в центре города. Большую часть работ планируют окончить до 10 октября. "Возникли проблемы у подрядчика при ремонте теплотрассы на улице Мечникова. У подрядчика возникли финансовые сложности, которые задержали на 2 недели поставку труб", — отметил замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Агуца.

Хватит угля?

Тем временем, энергетические эксперты говорят, что надо срочно увеличить запасы угля, ведь синоптики прогнозируют раннюю холодную и продолжительную зиму, которая начнется уже в конце ноября.

По информации Минэнергоугля, в подземных хранилищах газа (ПХГ) уже накопили более 16 млрд куб. м газа. Глава Минэнерго Игорь Насалик ранее говорил о том, что к 1 октября для гарантированного прохождения отопсезона надо закачать 17 млрд куб. м газа. По мнению энергоэкспертов, "запас прочности" по газу хороший, так как в сезоне 2016-2017 гг. в ПХГ было всего 14,7 млрд куб. м, а к его окончанию осталось 8,4 млрд куб. м.

Однако с углем ситуация сложнее. Эксперты говорят, что запасов может не хватить на весь отопительный сезон.

По данным Минэнерго на 4 октября, на складах украинских теплоэлектростанций запас твердого топлива составил 1,267 миллиона тонн. "Антрацитового угля — 531,7 тысячи тонн, а угля газовой группы — 735,6 тысячи тонн", — подчеркнули в министерстве.

При этом ранее вице-премьер Владимир Кистион заявлял: чтобы украинцы могли пережить зиму при комфортной температуре в квартирах, на складах к середине октября должно быть накоплено 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок. Следовательно, накопленного твердого топлива может хватить только на половину отопительного сезона.

Пока имеем всего 0,5 млн тонн антрацита и 1,5 млн тонн "Г"-угля. До конца года власти планируют поставить еще 700 тыс. тонн. американского угля для государственных теплоэлектростанций и 150 тыс. тонн угля из ЮАР для ТЭС частной компании ДТЭК.

Мнение

Говоря о подготовке к отопительному сезону, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский отмечает, что в плане закачивания газа все идет спокойно.

"То есть пока еще "Укртрансгаз" не заявлял о приостановке закачки. Значит, соответственно, процесс закачивания газа еще идет. Так что до начала отопительного сезона, до того, как будет объявлено, что будет остановлен процесс, то есть начнется отбор газа, еще какое-то определенное время есть. Исходя из того, что НАК заявил о том, что будет закачано порядка 17 миллиардов кубометров, то в принципе, это достаточно серьезная страховка на зиму для того, чтобы не возникло форс-мажоров. То есть если мы говорим в целом, то в отличие от предыдущих отопительных сезонов за последние три года, этот обещает быть с точки зрения обеспечения газом более спокойным…", — считает эксперт.

Однако, по его словам, есть проблемы по дополнительным закупкам угля, которые необходимо будет произвести в течение зимы.

"А это порядка четырех миллионов тонн угля, который надо будет дополнительно купить, помимо того угля, который добывается в Украине, а также помимо того угля, который законтрактован и уже направляется в Украину из США и из ЮАР", — отмечает Землянский.

По материалам из открытых источников интернет