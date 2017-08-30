Популизм рулит, а отопительный сезон под угрозой срыва - Голубенко

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Несмотря на то, что долги потребителей перед "Киевэнерго" из месяца в месяц не уменьшаются, компания продолжает готовиться к новому отопительному сезону.

Горячая вода до сих пор есть не у всех киевлян: то труба лопнет, то испытания проводят, то снова труба лопнет. И вот накануне нового отопительного сезона долг потребителей столицы Украины за тепло составляет больше 3,5 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" у населения и жилищно-эксплуатационных контор Киева – почти 1,5 миллиарда и 761 миллион гривен соответственно.

Что ждёт Киев с началом отопительного сезона, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

Такая задолженность перед "Киевэнерго" помешает подготовиться к отопительному сезону?

— На самом деле это не может не повлиять на то, чтобы отопительный сезон был подготовлен надлежащим образом. Мы ведь прекрасно понимаем, что необходимо провести целый ряд подготовительных мероприятий к отопительному сезону. И опять же, нужны средства для закупки того же газа, закупки угля и всего остального, необходимого для проведения отопительного сезона на надлежащем уровне. Естественно, что следует ожидать опять прорывов труб, следует ожидать целого ряда таких аварийных ситуаций, в общем-то. И наверное, не всегда выполнения необходимого графика температур в теплоносителях в соответствии с окружающей средой. Потому что задолженность, которая есть как у населения, так и у государства перед "Киевэнерго", она не способствует нормальному проведению отопительного сезона.

С населения в "Киевэнерго" эти долги могут каким-то образом взыскать. А что касается долгов со стороны государства?

— На самом деле с населением долги уменьшаются. Потому что все-таки тяжело проходить отопительный сезон, когда суммы колоссальные. Люди постепенно их оплачивают. И, в принципе, с каждым месяцем задолженность населения уменьшается. Что касается государства, действительно, проблема большая. Я думаю, что по крайней мере правительство должно найти средства на то, чтобы погасить эту задолженность. Потому что "Киевэнерго", имея такую задолженность, не может надлежащим образом закупить необходимое количество газа у того же "Нафтогаза" для того, чтобы обеспечить отопительный сезон. Я думаю, что, если будут созданы соответствующие совместные группы для решения этого вопроса, то определенным образом все-таки достичь соглашения по поставкам газа и по ликвидации этой заложенности все-таки будет возможно.

Учитывая большие суммы взаимных долгов, все стороны друг другу должны, каким образом в такой ситуации вообще можно урегулировать этот вопрос, связанный с задолженностью, в контексте возможной передачи активов "Киевэнерго" другой управляющей компании?

— На самом деле КГГА планирует передачу, в общем-то, в управление сетей, которые находятся в собственности общины города Киева, но находятся в оперативном управлении "Киевэнерго". Но речь не идет о передаче непосредственно всех мощностей, которые являются собственностью самого "Киевэнерго". То есть речь идет больше о сетях и создании соответствующего коммунального предприятия, может быть, коммерческой структуры либо, возможно, на паритетных условиях, компании, которая будет управлять непосредственно сетями, которые передают тепло к нашим домам. Поэтому, наверное, это не всегда есть решение этой проблемы в комплексе. Я думаю, проблема больше состоит в стоимости самих энергоресурсов, в их регулировании, этой стоимости, и эта проблема состоит в самой субсидии, которую таким образом разрекламировали, подали как решение всех проблем, но средств на них, как таковых, не выделяют надлежащим образом. Это приводит к тому, что своевременно не оплачиваются эти средства за субсидии поставщикам услуг, и фактически это приводит к цепочке задолженностей между предприятиями.

Но в то же время, с точки зрения потребителя, вроде бы все хорошо. Он оплачивает намного меньше, но он не получает этими живыми деньгами стоимость самой услуги. И отсюда мы имеем такую проблему, которая фактически тянется к популизму, причина есть популизм правительства, и введение таких вот систем, как субсидии, не прямыми средствами, а формально такими долгами. Ведь субсидия начисляется не только на тепло, она еще начисляется на электроэнергию, она еще начисляется на содержание домов и придомовых территорий и т. д. То есть фактически субсидия также начисляется людям за услуги, которые предоставляет им ЖЭК. И эти ЖЭКи недополучают средства из бюджета, опять же — становятся должниками перед поставщиками, перед тем же "Киевэнерго" по теплу, по электроэнергии и тому подобное.

Делаются ли некие подготовительные шаги для перехода активов "Киевэнерго" под управление другой компании? Проводится ли аудит активов соответствующих компаний?

— Дело в том, что договор по поводу управления сетями заканчивается осенью этого года. Соответственно, к тому времени уже должны быть созданы соответствующие структуры, и провести соответствующий аудит, и подготовиться к передаче, опять же таки, решением Киевсовета передаче этих всех сетей в управление другой компании. Опять же, естественно, должен проводиться конкурс, насколько я понимаю, должны быть определенные выписаны условия и возможности эффективной работы этой новой компании. Насколько это реализовано, мне тяжело сказать. Но я не исключаю, что будет продолжен, например, договор с "Киевэнерго" в последний день, как у нас это обычно происходит, на скорую руку, что-то создано, сделано, передано. Естественно, что это может отразиться на качестве тех услуг, которые будем получать мы, как потребители, уже непосредственно продукции, в частности по теплу.

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А если не получится полюбовно договориться у представителей киевской городской власти и "Киевэнерго", то передача активов в результате может стать проблемной?

— На самом деле я не вижу здесь возможности проблемной передачи. Потому что активы, о которых идет речь, о сетях, они-то находятся в собственности все равно общины города Киева, они находились только в управлении "Киевэнерго". По большому счету, тут какой-то такой сложности и проблемы в передаче я не вижу. Единственное может быть спор по целому ряду объектов, которые уже каким-то образом были переданы на баланс либо в собственность "Киевэнерго" в виду каких-то сделок и договоров. Главное — была бы политическая воля местных властей города Киева на то, чтобы был четко определен другой оператор для того, чтобы мы наконец-то получили понятный рынок вообще услуг в сфере отопления и непосредственно в городе Киеве. Потому что "Киевэнерго" должно быть как поставщик, просто производителем тепла, и должна быть другая компания-оператор, которая следит за сетями, и которая поставляет и распределяет это тепло непосредственно уже в дома самих киевлян, для того, чтобы получить более, знаете, независимую и демонополизировать этот рынок, и получить возможность более качественного обслуживания сетей, и минимизировать потери тепла непосредственно в сетях.

В данном случае может ли пройти псевдодемонополизация, когда по факту будет создана некая полуфиктивная структура, которой будут переданы функции по управлению сетями, но в итоге бенефициары будут те же, что и у "Киевэнерго"?

— На самом деле, конечно же, такое возможно. Потому что мы понимаем, у нас страна строится по принципу такого контроля финансово-промышленных групп. И мы только в теории понимаем необходимость пока и прохождения этой процедуры деолигархизации и демонополизации рынка. Поэтому я не исключаю, что в виду колоссального интереса и природной монополии этой системы и рынка, возможна такая ситуация, что новым оператором станет опять же таки компания, которая формально будет независима, а реально будет тесно связана либо структурно непосредственно с монополистом — производителем услуги.

Ситуация с долгами — это исключительно киевская проблема, или она касается всех городов Украины?

— На самом деле это касается всех городов Украины за исключением, наверное, тех городов, где тепло само по себе очень дешевое, я имею в виду города, которые находятся рядом с АЭС, где тепло фактически утилизируется, излишнее тепло утилизируется таким вот образом в их дома, где оно стоит копейки. На самом деле в виду того, что тарифы очень высокие, и фактически, мы же понимаем, что 60% населения находится на субсидии, потому что они не могут оплатить те счета, которые выставляются, то такая ситуация глобальная по стране. И несмотря на то, что население в принципе в летний период по чуть-чуть гасит долги, потому что сейчас идет речь о том, что уровень оплаты жилищно-коммунальной услуги составляет порядка 108%, то есть это говорит о том, что люди по чуть-чуть гасят долги, которые накопились в отопительный период. Я думаю, что к отопительному сезону мы выйдем на меньшую сумму задолженности, но полностью ликвидировать задолженность, к сожалению, мы не можем в виду того, что все-таки уровень жизни населения не позволяет оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.

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Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.