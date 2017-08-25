Новое нападение на "Киевэнерго": один человек госпитализирован

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", которая поставляет тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, сообщает о третьем за эту неделю нападении на центр обслуживания клиентов и призывает полицию обеспечить порядок в общественных местах.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Киевэнерго" усиливает меры безопасности в центрах обслуживания и призывает столичную полицию обеспечить правопорядок в общественных местах", — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что сегодня, 25 августа, было совершено нападение на центр обслуживания клиентов "Киевэнерго" по адресу ул. Тимошенко, 18, передает УНИАН.

"По предварительным данным, нападение было совершено гражданином Пайкиным О.Л, 1974 г.р., который в среду (23 августа — Ред.) совершил нападение на центры обслуживания по адресам: ул. В. Вильямса, 3/7 и пр-т Воздухофлотский, 58, а в июне — центр обслуживания на ул. Мельникова, 31. Свидетели инцидента, в том числе врачи кареты скорой помощи, прибывшие на место происшествия, характеризуют поведение нападавшего как неадекватное, агрессивное и социально опасное. В среду он ворвался в помещение Центра обслуживания, где находились около 20 клиентов и сотрудников, разбил окна, технику и мебель", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что благодаря оперативным действиям охранников никто из клиентов не пострадал, однако одна сотрудница центра обслуживания была госпитализирована с диагнозом гипертонический криз.

Алексей Кучеренко / Facebook Нападение на "Киевэнерго"

Также сообщается, что центры обслуживания клиентов компании на ул. Вильямса и пр-те Воздухофлотском временно не работают.

Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко на странице в Facebook написал: "Вчера в Соломенском районе обычные киевляне (не титушки и не проплаченная "общественность") разгромили два центра по обслуживанию клиентов "Киевэнерго". Причина — недовольство всем, что связано с "Киевэнерго". Люди ещё не поняли, что руководители КМДА там "в доле". Виталик, "не влияющий на тарифы" — мы идём к тебе! Петр и Ринат — включайте мозги. Это только август. Что будет в ноябре?!"

Ранее сообщалось, что с 26 июля в Киеве изменились тарифы на горячую воду и отопление: цена на горячее водоснабжение выросла, а на отопление — несколько уменьшилась для тех, у кого установлены счетчики.