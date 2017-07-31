Указ Порошенко: за счетчики заплатят потребители - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Петр Порошенко подписал закон об обязательном учете водо- и теплоснабжения. Коммунальные услуги будут рассчитывать исключительно на основании данных коммерческого учета и этот документ должен обеспечить население возможностью платить только за полученные услуги.

Реализацию данного закона прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт по ЖКХ Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація з лічильниками? Скільки їх вже встановлено та скільки ще потрібно встановити?

— В цьому законі мова йде про безпосередньо найближчим часом, кілька місяців. Зокрема, мова йде про те, що до 1 жовтня має бути встановлений комерційний облік, тобто мова йде про облік загальний будинковий. Як правило, на загальний будинковий облік по регіонам по-різному ситуація складається. В місті Києві порядку 95% будинків, в принципі, таким обліком забезпечені, за рахунок і в принципі, органів місцевого самоврядування це було зроблено. Але в цілому ті будинки, які не забезпечені, зараз питання стоїть таким чином, що ці прилади мають встановлюватись за кошти безпосередньо самих співвласників і розбиватись на певний період, тобто встановлюється лічильник і його вартість розбивається на кількість мешканців на певний період і вже одноразово, а в подальшому обслуговування таких лічильників і повірка закладається безпосередньо в сам тариф. Крім того, в законі передбачена обов'язковість встановлення таких лічильників індивідуальних, на квартирах, але термін зазначений, якщо я не помиляюсь, порядку двох років. Тобто не всі будинки можуть бути забезпечені таким лічильником, тому що ми прекрасно розуміємо, що не скрізь є економічна доцільність встановлення таких лічильників. І, знову ж таки, ті будинки, де такі лічильники встановлюються, яким чином це має бути, має визначити безпосередньо Кабмін на виконання цього закону.

Скриншот видео Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

Що відбувається в регіонах?

— Насправді в регіонах ситуація абсолютно різна. Є регіони, де, мабуть, тільки 20-30% лічильників в будинках стоять. Є регіони, де ця цифра наближається до 100%. Тобто ситуація зовсім різна і, звичайно, там, де такі лічильники не встановлені, споживачі відчують на собі, тому що якщо місцева влада не візьме на себе ці витрати, а ми прекрасно розуміємо, що, в принципі, місцева влада може брати такі витрати, тому що їхні бюджети значно збільшені за рахунок додаткових зборів, додатків і платежів, які сплачують самі ж споживачі зовсім за інші фактично функції, тобто відповідно до нових зборів і податків.

Кого цей закон зобов'язує встановлювати лічильники? Місцеву владу чи будь-кого?

— Насправді цей закон зобов'язує постачальників послуг встановлювати такі лічильники. Тобто якщо компанія постачає послуги, наприклад, теплопостачання, вона зобов'язана встановити такий лічильник, але вона зобов'язана надати розрахунок чи встановити за кошт самих споживачів. Споживачі відповідно до цього закону можуть не погодитись з цією вартістю і встановити такий лічильник самостійно, якщо вони знайдуть цю можливість дешевше. Але, як показує практика, це буде просто встановлення такого лічильника безпосередньо постачальником компанії, тобто, як правило, теплокомунерего або тепловою компанією приватною, яка постачає якусь іншу послугу і воно буде розбито безпосередньо до всіх мешканців пропорційно на певний термін. Наприклад, це може бути три-п'ять років.

Чи реально їх буде встановити за цей термін? Що буде, якщо не встановити? Штрафні санкції?

— Насправді, так, дійсно, передбачена законом відповідальність, штрафні санкції за невстановлення, ухилення від встановлення. Але давайте не забувати, що закон був, в принципі, прийнятий досить давно. Довгий час його не підписував голова ВР з різних причин. Текст закону зазнавав певних доопрацювань і його корегували відповідно до тих поправок, які вносились депутатами. Крім того, досить тривалий час президент не підписував цей закон і, в принципі, міг накласти на нього вето. Як завжди, ми прийшли до того, що закон вже має діяти, але часу не так багато і не виключено, що з'являться якісь нові поправки, як це вже у нас відбувалось не один раз про те, щоб відтермінувати певним чином дію закону на півроку або на якийсь інший період. Зокрема, у нас таке було зі змінами до закону про ОСББ і ми бачили, коли ці всі питання саме застосування норм закону відтерміновувались.

Як відбуватимуться розрахунки, якщо споживачі встановили індивідуальні квартирні лічильники, потім постачальник поставив на свій будинковий?

— Мешканець сплачує відповідно тих показників, які є за його індивідуальним лічильником плюс витрати на опалення, наприклад, місць загального користування або витрачання води на місця загального користування та втрати всередині будинку. Якщо всі мешканці забезпечені такими індивідуальними лічильниками тепла, то різниця між всіма показниками індивідуальних лічильників тепла по квартирах і житлових приміщень вона віднімається від загальної будинкової, а загальна будинкова розподіляється пропорційно опалювальній площі. Тобто мешканці будуть сплачувати, як це зараз відбувається просто здебільшого нормативно. Сплачують за те, що в них набігло за лічильником індивідуальним та, відповідно, за розрахунком за місця загального користування теплом.

Фахівці підрахували, що ухвалення закону дозволить знизити на три чверті обсяг неврахованих витрат води у внутрішньо будинкових системах і скоротити споживання теплової енергії за три роки в середньому на 15-20%. Як скоротиться?

— Насправді вважається, що мешканці, отримуючи платіжки, почнуть заощаджувати безпосередньо на своєму споживанні свого тепла, але, на жаль, я не вірю в такі прагнення заощаджувати. Тому що, за великим рахунком, за тої системи, яку ми маємо, а ми маємо 60% населення, яке фактично отримує субсидії і фактично їм немає сенсу заощаджувати жодним чином ті всі кошти, тому що вони прекрасно розуміють, що субсидії не монетизовані і у них іншої можливості використати їх гроші, крім за опалення, їх немає. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що все одно є питання, яке споживання загально будинкове і мешканець, навіть якщо він встановлює індивідуальний лічильник, він може заощаджувати безпосередньо щодо своєї квартири.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" прокомментировал нововведения властей по оплате тепла и заявил, что, возможно, скоро гражданам придется в суде доказывать, что они проживают в квартире, а не работают.

А эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.