Вернуть сжиженный газ по 11 гривен можно, но для этого нужно...

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Стоимость сжиженного газа постоянно растет. Это заметили не только водители, но и власть. Первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив дал поручение Минэнергоугля, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и Государственной регуляторной службе разобраться в причинах подорожания сжиженного газа.

В свою очередь, в Минэкономразвития предположили, что резкий скачок стоимости автогаза обусловлен возникшим дефицитом на рынке.

Ранее в министерстве не исключили возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Ситуацию на рынке автогаза прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете окреслити основні причини подорожчання скрапленого газу? Чи є стеля?

— Я б не сказав, що ця проблема, яка виникла, зараз є якоюсь такою, якої не було раніше, тому що подорожчання скрапленого нафтогазу внаслідок виникнення дефіциту спостерігалось і минулого, і позаминулого року. Ринок молодий, він на дуже швидкому темпі зростання, і тому такі проблеми мають виникати і виникатимуть ще і в майбутньому.

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Чому ціна росте, а газ є? Кажуть, що це наслідок дефіциту?

— Наслідком дефіциту є ажіотажний попит і паніка на ринку, яка призводить до того, що на комерційних аукціонах, на яких реалізується ресурс, який є в наявності, піднімаються ціни. Тобто це як ринковий механізм. Ці аукціони, в них беруть участь трейдери, оператори, всі зацікавлені в тому, щоби газ був саме в них, і тому компанії, зокрема українські компанії, які є виробниками цього ресурсу, надають цей його для реалізації, і дуже задоволені, що ціни такі. Вони такі внаслідок ажіотажного попиту, спричиненого дефіцитом.

З середини серпня почала зростати ціна на газ…

— З середини липня.

З 19 на 20 серпня ми отримали зростання на дві гривні. Це наслідок шаленого попиту?

— На дві гривні отримали зростання цін журналісти, а не моніторингові компанії. Спочатку зросли ціни у великому гурті, тобто цистеїнові партії подорожчали майже вдвічі і лише після цього розпочалося зростання цін вроздріб і казати, що зараз в середньому українські автомобілісти купують газ по 18 гривень і закликати народ до газових бунтів – це не професійно. І якщо казати про те, що відбувається на ринку, слід питати не у народних депутатів і не у журналістів, а у спеціалістів і операторів ринку.

Тобто журналісти повідомили, що ціна зросте, і трейдери вирішили підняти вартість?

— Ні. Я просто кажу, що ніяких двох гривень за один день не було. Подивіться, будь ласка, моніторингові дані будь-якої компанії, якою здійснюється аналіз цього ринку, і ви побачите, що це зростання цін у великому гурті, тобто у гуртовому ринку, на аукціонах, а, в свою чергу, зростання на аукціонах є наслідком ажіотажного попиту, який виник внаслідок дефіциту. Так, можна звинувачувати трейдерів в тому, що вони не зробили свого часу запаси на ринках. Але у них немає для цього обігових коштів, а обігових коштів немає тому, що комерційні банки не дають кредити під нормальні відсотки. Можна було б звинувачувати всіх і казати: ой, це погано, тому що нелегальні заправки 300 штук в Києві ліквідували. Але ці заправки реалізовували скраплений газ за злодійськими схемами, не сплачуючи податки і збори в державний бюджет України, і зараз казати, що поверніть нам скраплений газ за 11 гривень, тому що його немає на ринку, давайте, отримаємо газові бунти. Давайте зробимо так, але це не ринок тоді буде. Коли на ринку немає ресурсу, то ціни мають підніматись.

Напомним, цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатиться назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Автомобильный газ подорожал и еще подорожает по стечению многих факторов, среди которых свою роль сыграли "Укрзализныця" и нелегальные схемы, выразил свое мнение эксперт Артем Куюн.