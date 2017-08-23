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    Экономика

    Цена газа на заправках в Киеве продолжает стремительно расти

    (обновлено: )27162
    Операторы рынка прогнозируют, что в ближайшие праздничные и выходные дни розничная стоимость сжиженного газа в Украине может достигнуть уровня 17-18 грн/л.
    Автомобили на заправочной станции. Архивное фото
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. С 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла на 0,5-1 грн/л – до 16–16,5 грн/л, сообщает OilNews со ссылкой на мониторинг "Консалтинговой группы А-95".

    Леонид Косянчук
    newsradio.com.ua
    Цена газа шокирует владельцев АЗС не меньше, чем водителей — Косянчук

    Цена газа KLO увеличилась на 1,05 грн/л до 16,49 грн/л, на ОККО и WOG – на 56 и 50 коп./л до 15,95 грн/л и 15,99 грн/л соответственно. По 15,99 продает газ и SOCAR, за сутки цена выросла на 1 грн/л. Shell предлагает газ по 15,59 грн/л (+60 коп./л), БРСМ – по 15,69 грн/л (+50 коп./л), AMIC – по 15,29 грн/л (+30 коп./л). Минимальные цены в столице предлагает "Авантаж" – 14,35 грн/л.

    Как отмечается, основным фактором подорожания газа стала нехватка ресурса. 

    Операторы рынка прогнозируют, что в ближайшие праздничные и выходные дни розничная стоимость сжиженного газа в Украине может достигнуть уровня 17-18 грн/л.

    Напомним, 19 августа сообщалось, что за сутки в Украине на АЗС почти на гривну подорожал газ для автомобилей.

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