Цена на автогаз скоро снова изменится - Рябцев

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

С начала августа цены на автогаз постепенно растут. Если на прошлой неделе максимальная стоимость автогаза была на уровне трех гривен за литр, то на сегодняшний день — это минимальная цена. Максимум — 14 гривен 99 копеек за литр газа. Пик подорожания газа был в прошлом году в сентябре. Тогда стоимость топлива была чуть больше 13 гривен за литр.

Почему автогаз внезапно подорожал и к чему готовиться водителям дальше, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Почему газ так подорожал? Это максимум или есть еще куда расти?

— Это, скорее всего, максимум, поскольку выше поднимать цену не выгодно самим трейдерам, так как, если цена будет выше, то будет наблюдаться отток потребителей, которые используют двухтопливные автомобили — сжиженный газ, бензин. Где-то предел — это 65% от стоимости бензина А95 Евро5 и выше цена пойти не должна. Хотя совсем недавно прошел аукцион очередной, и на нем была реализована очередная партия сжиженного газа по фантастической цене. Такой никогда не было — больше 27 тысяч гривен за тонну. И это, думаю, не предел. Имеется в виду, на оптовом рынке. Поскольку ресурса по-прежнему не хватает. В среднем где-то около четверти, может быть, чуть меньше пропан-бутана не хватает для полного обеспечения рынка. Причины просты. Ремонтные работы на тех заводах, с которых украинские трейдеры привыкли брать этот ресурс. А эти заводы работают в России и Беларуси. И в России, Белоруссии дефицит тоже наблюдается. Но там он не настолько ощутим, поскольку только в Украине наблюдается столь ощутимый или столь заметный бум на переоборудование автомобилей с бензина на сжиженный газ и столь существенный рост объемов потребления этого ресурса, которые сравнялись. Если брать наличку на АЗС, то сравнялись по итогам прошлого года с бензином. Можно было бы, конечно же, избежать этого, если бы украинские участники рынка формировали бы запасы топлива или подписывали хотя бы среднесрочные контракты. Потому что несмотря на ремонт на указанных заводах, они продолжают выполнять свои обязательства с теми компаниями, с которыми у них подписаны контракты на поставку в течение года. Извиняет операторов то, что все-таки у них дефицит оборотных средств, и кредиты, мягко говоря, недоступны в коммерческих банках для того, чтобы закупить новый ресурс. Однако это не облегчает жизнь потребителей, поскольку только за последнюю неделю на заправках автогаз подорожал более, чем на 20%.

Неужели нельзя найти газ на других рыках?

— На рынке Казахстана, конечно, можно, но там это та же проблема. Можно найти и на польском рынке, но там тоже не хватает ресурса. Нужно подписывать долгосрочные соглашения на поставку, но нет денег на то, чтобы профинансировать, подписать тот ресурс, который необходимо поставлять. Кроме того, вы же понимаете, что ресурс берут там, где он дешевле. А российский ресурс намного дешевле, чем польский, итальянский, литовский и любой другой. Кроме того, когда идет транспорт по железной дороге с восточного или северного направления, нам не нужно менять ширину колеи, а когда завозится ресурс из Польши, то там достаточно серьезная проблема — поменять колесные пары в цистернах, для цистерн. Так что "маємо те, що маємо". Несмотря на конкурентный рынок, несмотря на то, что на нем появилось достаточно большое количество участников, которые конкурируют между собой в том числе и ценой, в отличие от рынка бензина, мы время от времени из-за неустроенности, отсутствия долгосрочных контрактов и запасов, сформированных трейдерами для сглаживания колебаний, имеем вот такие взлеты. Следует успокоить автомобилистов, как только дефицит ресурса будет восполнен, и заводы заработают, произойдет откат цен. Не думаю, конечно, что до 11, но где-то до уровня 12 гривен за литр и это точно произойдет.

Как долго эти заводы еще должны быть на ремонте по плану?

— Скорее всего, в сентябре месяце уже будут сняты все проблемы. То есть дефицит начал формироваться в конце июля, и он сформировался окончательно в августе. По состоянию на сегодня, по данным двух первых декад августа дефицит был в районе 21-22%, если брать по объемам реализации. В то время, как двумя декадами ранее формировался дефицит где-то в размере 30%. Поэтому потихонечку ресурс, конечно, подтягивается. Однако безусловно, его еще не достаточно, чтобы каким-то образом избежать вот этого выхода на уровень цен где-то 15. Вряд ли будет 15,5 в среднем по Украине. Все-таки Киев всегда отличался достаточно высокими ценами на этот ресурс. Вот если говорить в среднем по Украине, то вчера было около 14 гривен цена по 2600 заправкам, на которых он предлагался. Вот где-то такая средняя цена.

Разве газ не фьючерсами берут?

— Нет, не фьючерсами и не форвардами. К сожалению, у нас рынок сейчас работает с колес. То есть тот свободный ресурс, который операторы покупают, они моментально его отправляют на заправки. И, кстати, вот этой ситуацией мастерски воспользовались отечественные производители, которые реализуют сжиженный газ на аукционах на коммерческих. Как только они увидели, что операторам не хватает пропан-бутана, они тут же взвинтили цены и на оптовом рынке. Я говорил, за неделю — плюс 20 в рознице. Так в оптовом рынке за месяц — плюс 60%.

Не получится ли так, что вслед за повышением цены на газ, автозаправочные сети в том числе поднимут цены на бензин?

— Нет, я не думаю, что это произойдет. Если курс гривны не поползет вниз после начала нового политического сезона, то вряд ли что-то такое серьезное произойдет на бензиновом рынке. Ведь сейчас заправочные станции многотопливные, и трейдеры зарабатывают на объемах реализации корзины нефтепродуктов, которые включают в себя бензин, дизель и сжиженный газ, и причем, разных марок, плюс еще и сопутствующие услуги и товары. Поэтому я не думаю, что они будут откусывать кусок от бензинового рынка для того, чтобы поддержать рынок сжиженного газа. Ведь нынешние цены на топливо близки к границе эластичности, за которой идет обвал потребления. Кому это нужно. Трейдерам это точно не нужно. Если бы вы говорили об этом где-то лет 10-15 назад, вернее, 15 назад, когда трейдеры работали за счет высокой наценки. И если раньше было так, что чем выше была наценка, тем больше были доходы, то теперь такое не проходит. У нас наценка на заправках, которые работают по-белому, платя все налоги и сборы, она сравнима с наценкой на заправках в Польше, в той же Словакии, то есть Восточной Европе. То есть трейдеры работают за счет оборота. И повышать цены для того, чтобы потребитель пошел к соседу, у которого цены ниже, это самого себя зарезать.

Почему украинскими производителями не занимается Антимонопольный комитет?

— Антимонопольный комитет не должен заниматься отечественными производителями, поскольку они в своем праве. Они же предлагают ресурс на аукционе. Кто дает больше цену, тот и покупает. То есть они здесь не при чем. Спрос, рынок, безусловно. Если бы они занимали какое-то положение монопольное на этом рынке, но сейчас отечественный производитель — это примерно 30% рынка. То есть это далеко от монопольного. И они явно не злоупотребляют. Может быть, исключением можно считать специализированные аукционы. Вот там есть определенные злоупотребления, о них многие говорили, то есть что это за аукционы, там, где сжиженный газ продается населению для заправки баллонов, распределяется, должен распределяться определенный объем между населением в первую очередь сельских регионов. И там цена регулируется на уровне по паритету с природным газом. И главное, вот здесь государству не допускать перетока этого дешевого газа аукционного на рынок автогаза, где, безусловно, есть сверхприбыль. Там несколько сотен процентов может быть. А что касается отечественных производителей, они используют, кроме того, это отечественные производители — это даже государственные предприятия. Чем больше прибыль государственных предприятий, тем больше бюджет получит. Так что здесь еще и такой нюанс.

Ранее Геннадий Рябцев в эфире "ГС" заявил, что из-за курса гривны сохраняется риск дальнейшего существенного подорожания топлива на АЗС.