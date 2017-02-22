Кому выгодны санкции для импортеров топлива? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Под санкции, предусматривающие запрет внешнеэкономической деятельности, попали не только импортеры газа, но и бензина и дизтоплива. Такое мнение высказал аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Минэкономразвития ввело санкции против 16 трейдеров сжиженного газа, которые обеспечивают около 40% от всего импорта этого вида топлива. Согласно решению ведомства, операторы будут лишены права на ведение внешнеэкономической деятельности. Санкции были приняты на основании представления СБУ, они должны вступить в действие 18 марта.

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В списке санкций есть четыре компании, которые в том числе занимаются импортом дизтоплива и бензина. Именно поэтому Сиренко говорит о том, что под санкции Минэкономразвития попадают и импортеры другого вида топлива.

К чему могут привести эти санкции и какого подорожания топлива стоит ждать, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

Зачем вообще Минэкономразвития вводил санкции против импортеров газа? УНИАН СБУ собираются обезглавить. Как качается кресло под Василием Грицаком

— Откровенно говоря, санкции можно было бы объяснить, если бы были какие-то внятные объяснения со стороны тех, кто их ввел. Минэкономразвития своим приказом ссылается на СБУ, а СБУ о результатах своих исследований партий топлива сжиженого газа, которые они отбирали у импортеров, не рассказывают, якобы мотивируя тайной всех действий, которые они проводят. Поэтому что-то внятное сказать о том, какова на самом деле причина остановок, трудно. Более того, если посмотреть первоначальные высказывания СБУ, то там шли какие-то и отравляющие вещества, и особо опасные грузы, хотя мы же понимаем, что топливо и есть особо опасный груз. Поэтому первопричина до сих пор, несмотря на то, что все эти события длятся более полугода, остается тайной за семью печатями.

Возможно узнать настоящую аргументацию этих санкций?

— Мне важна не только аргументация, поскольку СБУ может все, что угодно, не показывая результаты своих исследований в лабораториях тех проб, которые они брали. Мне важнее причина, для чего это делается, поскольку результатов нет, а первые партии товара, который более чем три месяца простаивал на границе арестованный, начали потихонечку отпускать. Причины, судя по всему, мы не узнаем, а о первопричинах остается только догадываться. Поскольку нет внятного объяснения, значит, скорее всего, мы подошли к такому периоду передела рынка, когда, останавливая партии, рынок зачищался под поставщиков, которые на себя должны были перетянуть эту его половину.

Вы ранее говорили, что были простой товаров на границе, но сейчас потихоньку начали отпускать. Что имеется в виду?

— Имеется в виду, что отдельным компаниям пришли сообщения, что они могут заниматься поставками этого топлива дальше на внутренний рынок. Однако здесь возникает вопрос: кто будет оплачивать простой, поскольку это десятки долларов на каждой тонне. Хотим мы этого или нет, эти десятки долларов на тонне отразятся на внутреннем рынке, на ценах для конечного потребителя.

Правда ли, что в список санкций попали и импортеры бензина и дизтоплива?

— Далеко не надо ходить, достаточно оглянуться на совсем недавнюю историю, когда известная компания "ВИТЕК" во главе с, скажем, бизнес-дарованием Сергеем Курченко начиналась с рынка сжиженного газа — как наиболее привлекательного для себя с точки зрения доходов, с точки зрения прибыли и, видимо, с точки зрения контроля поставок. В том случае остановки импорта выполнялись с помощью такого инструмента, как таможня, и те компании, которые попадали под давление таможни, просто выпадали из рынка, потому что простои вынуждали их закладывать эти затраты в стоимость топлива для конечного потребителя. Компании были вынуждены отказываться от иного бизнеса, кроме как работая через Курченко. В данном случае мы не дошли еще до появления нового системного оператора, то есть активность, которую проявили компании, общественные организации, эксперты, привела к тому, что инициаторы этого передела рынка пошли на попятную, начав отпускать первые партии топлива, которые еще три месяца назад были остановлены.

То есть в данном случае импортеров подталкивают под чье-то крыло?

— Естественно. Это 16 импортеров и логистических компаний, в том числе и системные операторы поставок различного топлива на внутренний рынок. Я думаю, что это те компании, которые по каким-то причинам то ли не были согласны, то ли кому-то мешали, и это своего рода черный список, который должен был дать понять компаниям, что они должны работать иначе.

Насколько подорожает газ на автозаправочных станциях после 18 марта, когда санкции вступят в действие?

— Я не думаю, что именно 18 числа мы получим подъем цены. Во первых, можно бороться за отмену этих санкций. Второе — если проанализировать, что происходит с текущей ситуацией на рынке, то мы видим, что несмотря на то, что розница остается относительно стабильной, в оптовом сегменте цены уже пошли вверх, мы имеем на 2-3% подорожание этого топлива. Мы имеем за последний месяц розницы порядка 2-2,2% подорожания на бензин и дизельное топливо. Сжиженный газ дешевле на 4%, чем месяц назад, но последние недели две цена остается относительно стабильной, по крайней мере прекратилась тенденция к снижению. В опте цены на бензин и дизель остается стабильной, но на сжиженный газ, который попал первым под этот прессинг, плюс 3,4% роста за этот месяц.

Ранее заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире "ГС" заявил, что из-за курса гривны сохраняется риск дальнейшего существенного подорожания топлива на АЗС.