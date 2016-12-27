Самолету с футболистами "Шапекоэнсе" не хватило топлива

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Потерпевшему крушение в ноябре самолету, на борту которого находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", не хватило топлива; кроме того, лайнер был перегружен, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информацию, содержащуюся в предварительном отчете об аварии.

Самолет разбился 29 ноября недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

К нехватке топлива привела череда человеческих ошибок, которые начались с неправильного программирования полета. Экипаж был осведомлен о нехватке топлива, но сообщил о чрезвычайной ситуации, когда уже не было места для маневра. Во время полета пилот и второй пилот несколько раз говорили о возможности остановки для дозаправки, но, в конце концов, решили этого не делать. Когда самолет вошел на территорию Колумбии, ему мешал встречный ветер, что привело к увеличению расхода топлива.

Исследования показали, что за шесть минут до аварии самолет уже на протяжении двух минут шел с одним работающим двигателем.

Также был обнаружен избыток багажа в размере 500 кг, хотя утверждается, что это никак не повлияло на аварию.

Ранее стало известно, что Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) решила присвоить "Шапекоэнсе" звание победителя Южноамериканского кубка, а "Атлетико Насьональ" стал вице-чемпионом и получил приз fair play.