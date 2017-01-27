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    СБУ выявила недолив топлива самолетам в аэропорту Одессы - СМИ

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    По данным СМИ, топливо для самолетов хранится на базе ГСМ "Шестой километр", откуда его на аэродром доставляют топливозаправщики "Лукойла". Сами же самолеты заправляет машина "Балтик Граунд Сервис".
    Строительство нового терминала Одесского аэропорта
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Систематический недолив топлива самолетам выявлен в международном аэропорту Одессы, сообщает dumskaya, ссылаясь на источники в СБУ.

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    "Недолив обнаружили в ходе расследования уголовного производства №2016160000000374, открытого по факту присвоения имущества в особо крупных размерах, совершенного группой лиц", — говорится в сообщении издания.

    В сообщении уточняется, что реализацией топлива в аэропорту занимаются компании "Лукойл Авиэйшен Украина" и "Балтик Граунд Сервис ЮА". По данным СМИ, компания "Лукойл Авиэйшен Украина" имеет российские и австрийские корни, а вторая принадлежит литовцам.

    "Топливо, которое хранится на базе ГСМ "Шестой километр", доставляют на аэродром топливозаправщики "Лукойла". Там его перекачивают в стационарно установленные и использующиеся в качестве резервуаров топливозаправщики ТЗ-22, принадлежащие аэропорту. Самолеты заправляет машина "Балтик Граунд Сервис". При этом наземные службы не проводят обязательный контроль качества топлива и недоливают его в самолеты, накапливая излишки в резервуарах", — поясняет издание.

    Так, крупнейшая польская авиакомпания LOT пожаловалась на недолив топлива — в минувшем году компания, суда которой заправляются в Одессе, "недополучила приблизительно 14856 кг топлива".

    Ранее сообщалось, что миллионным посетителем международного аэропорта "Одесса" стал 49-летний главный тренер и вице-президент Украинской федерации таиландского бокса муэй тай Павел Евтушенко, главой УФТБ является мэр Одессы Геннадий Труханов.

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