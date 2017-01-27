СБУ выявила недолив топлива самолетам в аэропорту Одессы - СМИ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Систематический недолив топлива самолетам выявлен в международном аэропорту Одессы, сообщает dumskaya, ссылаясь на источники в СБУ.

"Недолив обнаружили в ходе расследования уголовного производства №2016160000000374, открытого по факту присвоения имущества в особо крупных размерах, совершенного группой лиц", — говорится в сообщении издания.

В сообщении уточняется, что реализацией топлива в аэропорту занимаются компании "Лукойл Авиэйшен Украина" и "Балтик Граунд Сервис ЮА". По данным СМИ, компания "Лукойл Авиэйшен Украина" имеет российские и австрийские корни, а вторая принадлежит литовцам.

"Топливо, которое хранится на базе ГСМ "Шестой километр", доставляют на аэродром топливозаправщики "Лукойла". Там его перекачивают в стационарно установленные и использующиеся в качестве резервуаров топливозаправщики ТЗ-22, принадлежащие аэропорту. Самолеты заправляет машина "Балтик Граунд Сервис". При этом наземные службы не проводят обязательный контроль качества топлива и недоливают его в самолеты, накапливая излишки в резервуарах", — поясняет издание.

Так, крупнейшая польская авиакомпания LOT пожаловалась на недолив топлива — в минувшем году компания, суда которой заправляются в Одессе, "недополучила приблизительно 14856 кг топлива".

Ранее сообщалось, что миллионным посетителем международного аэропорта "Одесса" стал 49-летний главный тренер и вице-президент Украинской федерации таиландского бокса муэй тай Павел Евтушенко, главой УФТБ является мэр Одессы Геннадий Труханов.