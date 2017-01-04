Причиной крушения "Титаника" могло стать возгорание в топливном хранилище

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Возгорание на борту, а не только столкновение с айсбергом могло стать причиной крушения легендарного трансатлантического парохода "Титаник", затонувшего в 1912 году. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на исследование журналиста Шенана Молони (Senan Molony).

Молони на протяжении 30 лет исследовал причины крушения парохода, в частности, изучая фотографии, сделанные инженерами-электриками судна в судоверфи в Белфасте перед началом путешествия. По его словам, на фотографиях он обнаружил на обшивке черные следы длиной около 9 метров. Эти следы находились недалеко от того места, которым пароход врезался в айсберг.

"Мы смотрим на конкретную часть, где произошло столкновение с айсбергом, судя по всему, слабое место или повреждение корпуса в этом конкретном месте было еще до того, как он покинул Белфаст", — приводит издание слова Молони.

Как отмечает газета, эксперты подтвердили, что следы могут быть вызваны возгоранием в одном из топливных хранилищ рядом с бойлерной. По словам исследователей, пожар мог продолжаться на борту судна на протяжении нескольких недель. Команда из 12 человек пыталась потушить пожар, но попытки не увенчивались успехом.

При этом журналист добавил, что информация о возгорании на судне скрывалась от пассажиров, поскольку владельцы приказали сотрудникам молчать об инциденте.

По данным издания, в результате возгорания обшивка парохода сильно нагрелась, из-за чего сталь стала достаточно хрупкой и в результате столкновения с айсбергом возникла крупная пробоина в корпусе судна. Таким образом, по словам Молони, трагедия "Титаника" в конечном итоге связана не только с айсбергом, но также с пожаром и преступной халатностью.