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    Аналитика и комментарии

    Олег Устенко об МВФ при Трампе и отношениях с Украиной

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (237)

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    Администрация президента США Дональда Трампа будет проводить прагматичную политику в отношении глобальных организаций, и МВФ не станет исключением, поэтому Украине нужно готовиться к другим отношениям с кредитором, считает эксперт Олег Устенко.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Президент США формирует команду, которой предстоит выполнять обещания, данные Дональдом Трампом своим избирателям в предвыборной президентской гонке. Одним из главных было обещание пересмотреть внешнюю политику США, в том числе и касательно финансирования международных организаций.

    Помимо НАТО ведущая роль принадлежит США в управлении Международного валютного фонда в виде 16% голосов. Это — блокирующий пакет, без которого совет директоров не сможет принять ни одно решение.

    Во время президентства Обамы вашингтонская администрация содействовала Украине в получении траншей. Например, в сентябре 2016 года совет директоров фонда совершенно неожиданно принял решение о выделении Украине миллиарда долларов транша, хотя за несколько дней до этого обзора выполнения программы сотрудничества не было в повестке дня заседаний.

    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    В настоящее время представители украинской власти утверждают, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии переговоров для получения очередного транша кредита. Однако, украинский вопрос в повестке заседаний совета директоров опять не значится.

    Изменится ли политика МВФ, в том числе и по отношению Украины с новой администрацией рассказал в интервью РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

    Какой будет политика МВФ при новом президенте США?

    — Сейчас идет изменение во всей экономической политике и то, что ранее казалось невозможным, становится возможным с точки зрения роли Штатов в глобальных организациях. В предвыборной кампании и после избрания президентом США Дональд Трамп критично отзывался о международных структурах. По его словам, например, ООН является хорошим клубом для дискуссий и не более того, или вопросы, связанные с деятельностью НАТО — должны ли США принимать самую активную роль в оборонных расходах Альянса, когда другие партнеры не выполняют свои обязательства. Пока США тратили 3,6% ВВП на оборону, европейские страны, вопреки обязательствам тратить не менее 2% ВВП, этого не делали. При этом, они же относились к той группе, которая была наиболее озабочена безопасностью, например, Литва и Латвия. Такого больше не будет.

    То же относится и к международным финансовым институциям, и вот почему. В центральном офисе МВФ есть озабоченность перспективами организации: будет ли фонд и дальше получать поддержку от США на том же уровне? Это открытый вопрос.

    Насколько я понимаю, в краткосрочной перспективе особых проблем, связанных с финансированием организации не будет. Другой вопрос — среднесрочная перспектива. Для активной деятельности МВФ по всему миру средств, которые есть в распоряжении фонда, мало, поэтому они всегда находятся в поиске дополнительного капитала. Но сейчас вопрос получения дополнительного капитала и, как следствие, усиление роли МВФ, находится в зоне серьезного риска.

    В чем это выражается?

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    — Организация, действующая с окончанием Второй мировой войны, находится определенно в зоне риска в плане своих будущих возможностей. Вопрос, где МВФ будет брать деньги, станет еще серьезнее в долгосрочной перспективе. Параллельно наблюдается приход прагматиков в американской власти. Новый министр финансов назначит "своего" человека исполнительным директором США в фонде. Он будет политической фигурой и будет полностью разделять идеологию нового главы Минфина США, а она будет абсолютно прагматичной. Это значит, что и позиция основного акционера в МВФ будет такой же. А США в фонде контролируют около 16% голосов, это блокирующий пакет. Для примера — Украина имеет в фонде 0,5% голосов, Россия — 1,5%.

    Исходя из этого, я бы сказал, что новый представитель от США, прагматик, будет читать контракт, так как он написан. Раньше можно было надеяться на удачу и политические авансы. Теперь эта история вряд ли повториться, и насчет этого многие уже переживают. Первые — это греки. У них очень серьезная ситуация, им нужно финансирование, а МВФ больше не дает. Есть и другие страны, у которых есть серьезные проблемы, и Украина относится к группе таких стран.

    Нужно ли самой Украине продолжение сотрудничества с МВФ?

    — В краткосрочном периоде времени Украине необходимо сотрудничество с МВФ, потому что потребность во внешнем финансировании только на этот год составляет 5 миллиардов долларов. Минэкономразвития прогнозирует приток иностранных инвестиций на этот год в размере 2,5 млрд долларов. По-моему, это очень радужный прогноз. Мы можем рассчитывать максимум на 2 млрд долларов, это означает, что где-то нужно найти еще 3 млрд долл. Легче всего их найти в МВФ. А если не будет программы с фондом, нужно будет искать еще больше, потому что доверие инвесторов по отношению к Украине снизится. Нынешняя потребность в 5 млрд долларов основывается на продолжении программы сотрудничества с МВФ, иначе эта сумма увеличится. И вопрос, где найти деньги, открытый. Можно, как предлагает министр финансов Украины Александр Данилюк, выйти на внешние рынки заимствований капитала. Но тогда нужно быть готовым заплатить более высокий процент по сравнению с МВФ. Фонд нам дает займы под 3%, а на рынке придется платить от 7 до 9% годовых.

    Украина нуждается в МВФ не только с точки зрения денег, но фонд нам нужен как "внешний надсмотрщик". Нужен кто-то, кто будет "выдавливать" реформы из нашей власти. Украина должна проводить реформы, и не в виде повышения тарифов или пенсионного возраста. Нужна борьба с коррупцией, демонополизация, деолигархизация, которые на ура принимаются населением, но блокируются некими "злодеями".

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