Олег Устенко об МВФ при Трампе и отношениях с Украиной

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Президент США формирует команду, которой предстоит выполнять обещания, данные Дональдом Трампом своим избирателям в предвыборной президентской гонке. Одним из главных было обещание пересмотреть внешнюю политику США, в том числе и касательно финансирования международных организаций.

Помимо НАТО ведущая роль принадлежит США в управлении Международного валютного фонда в виде 16% голосов. Это — блокирующий пакет, без которого совет директоров не сможет принять ни одно решение.

Во время президентства Обамы вашингтонская администрация содействовала Украине в получении траншей. Например, в сентябре 2016 года совет директоров фонда совершенно неожиданно принял решение о выделении Украине миллиарда долларов транша, хотя за несколько дней до этого обзора выполнения программы сотрудничества не было в повестке дня заседаний.

В настоящее время представители украинской власти утверждают, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии переговоров для получения очередного транша кредита. Однако, украинский вопрос в повестке заседаний совета директоров опять не значится.

Изменится ли политика МВФ, в том числе и по отношению Украины с новой администрацией рассказал в интервью РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Какой будет политика МВФ при новом президенте США?

— Сейчас идет изменение во всей экономической политике и то, что ранее казалось невозможным, становится возможным с точки зрения роли Штатов в глобальных организациях. В предвыборной кампании и после избрания президентом США Дональд Трамп критично отзывался о международных структурах. По его словам, например, ООН является хорошим клубом для дискуссий и не более того, или вопросы, связанные с деятельностью НАТО — должны ли США принимать самую активную роль в оборонных расходах Альянса, когда другие партнеры не выполняют свои обязательства. Пока США тратили 3,6% ВВП на оборону, европейские страны, вопреки обязательствам тратить не менее 2% ВВП, этого не делали. При этом, они же относились к той группе, которая была наиболее озабочена безопасностью, например, Литва и Латвия. Такого больше не будет.

То же относится и к международным финансовым институциям, и вот почему. В центральном офисе МВФ есть озабоченность перспективами организации: будет ли фонд и дальше получать поддержку от США на том же уровне? Это открытый вопрос.

Насколько я понимаю, в краткосрочной перспективе особых проблем, связанных с финансированием организации не будет. Другой вопрос — среднесрочная перспектива. Для активной деятельности МВФ по всему миру средств, которые есть в распоряжении фонда, мало, поэтому они всегда находятся в поиске дополнительного капитала. Но сейчас вопрос получения дополнительного капитала и, как следствие, усиление роли МВФ, находится в зоне серьезного риска.

В чем это выражается? РИА Новости Украина Евгений Котенко Удавка для народа. Новый меморандум с МВФ и газовая коррупция

— Организация, действующая с окончанием Второй мировой войны, находится определенно в зоне риска в плане своих будущих возможностей. Вопрос, где МВФ будет брать деньги, станет еще серьезнее в долгосрочной перспективе. Параллельно наблюдается приход прагматиков в американской власти. Новый министр финансов назначит "своего" человека исполнительным директором США в фонде. Он будет политической фигурой и будет полностью разделять идеологию нового главы Минфина США, а она будет абсолютно прагматичной. Это значит, что и позиция основного акционера в МВФ будет такой же. А США в фонде контролируют около 16% голосов, это блокирующий пакет. Для примера — Украина имеет в фонде 0,5% голосов, Россия — 1,5%.

Исходя из этого, я бы сказал, что новый представитель от США, прагматик, будет читать контракт, так как он написан. Раньше можно было надеяться на удачу и политические авансы. Теперь эта история вряд ли повториться, и насчет этого многие уже переживают. Первые — это греки. У них очень серьезная ситуация, им нужно финансирование, а МВФ больше не дает. Есть и другие страны, у которых есть серьезные проблемы, и Украина относится к группе таких стран.

Нужно ли самой Украине продолжение сотрудничества с МВФ?

— В краткосрочном периоде времени Украине необходимо сотрудничество с МВФ, потому что потребность во внешнем финансировании только на этот год составляет 5 миллиардов долларов. Минэкономразвития прогнозирует приток иностранных инвестиций на этот год в размере 2,5 млрд долларов. По-моему, это очень радужный прогноз. Мы можем рассчитывать максимум на 2 млрд долларов, это означает, что где-то нужно найти еще 3 млрд долл. Легче всего их найти в МВФ. А если не будет программы с фондом, нужно будет искать еще больше, потому что доверие инвесторов по отношению к Украине снизится. Нынешняя потребность в 5 млрд долларов основывается на продолжении программы сотрудничества с МВФ, иначе эта сумма увеличится. И вопрос, где найти деньги, открытый. Можно, как предлагает министр финансов Украины Александр Данилюк, выйти на внешние рынки заимствований капитала. Но тогда нужно быть готовым заплатить более высокий процент по сравнению с МВФ. Фонд нам дает займы под 3%, а на рынке придется платить от 7 до 9% годовых.

Украина нуждается в МВФ не только с точки зрения денег, но фонд нам нужен как "внешний надсмотрщик". Нужен кто-то, кто будет "выдавливать" реформы из нашей власти. Украина должна проводить реформы, и не в виде повышения тарифов или пенсионного возраста. Нужна борьба с коррупцией, демонополизация, деолигархизация, которые на ура принимаются населением, но блокируются некими "злодеями".

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