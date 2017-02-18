СБУ собираются обезглавить. Как качается кресло под Василием Грицаком

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Слухи о том, что на Банковой нашли замену Василию Грицаку, ходят еще с прошлого лета. Один из претендентов на этот пост, Андрей Таранов, трагически погиб накануне назначения на эту должность. После этого вопрос о смене руководства в СБУ не поднимался. Но именно сейчас отставка реальна, так как Грицак допустил блокаду транспортных сообщений на Востоке, что вызвало недовольство на Банковой.

Что-то пошло не так

В очередной раз над главой СБУ Василием Грицаком сгустились "черные тучи". На это раз — все серьезно. К смене руководства силового ведомства президента подталкивают люди из его ближнего окружения.

Как пишет издание "Апостраф", Грановский, Березенко и Кононенко продвигают на должность главы СБУ первого заместителя — Павла Демчину, который решает вопросы бизнес-окружения президента. Однако у Демчины мало шансов занять эту должность, поскольку его кандидатуру блокируют в самой фракции БПП, а также в "Народном фронте".

По данным собеседника "Апострофа", в центральный аппарат сейчас заходят люди начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Именно к его кандидатуре склоняется Порошенко, поскольку тот системно наладил работу ГУР и внешней контрразведки.

Грицак без работы не останется, его якобы прочат на должность Секретаря СНБО, а Турчинова могут перевести на работу в Кабмин. И все это должно произойти в ближайшие дни.

Кто на новенького

Кандидатуры на пост главы силового ведомства довольно интересны. Павел Демчина получил пост заместителя главы СБУ и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управления "К") летом прошлого года. Лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан назвал Павла Демчину "смотрящим" от заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. Да и в СБУ все знали, что Демчина и Кононенко не только хорошо знакомы, но и постоянно общаются. Кроме этого у него есть поддержка в прокурорской среде — благодаря кумовству.

Прославился Демчина борьбой с "ореховой мафией", блокированием импорта нефтепродуктов в адрес 16 украинских компаний, что превратилось в банальную выкачку денег с бизнеса.

38-летний генерал Василий Бурба, несмотря на то, что с недавних пор руководит Главным управлением разведки Минобороны, до этого служил в СБУ и ловко избежал люстрации.

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В феврале 2014 года глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обнародовал часть планов "Волна"и "Бумеранг", где упоминается Бурба. Василий Бурба в то время занимал должность начальника второго управления Главка "К"СБУ и, согласно опубликованным документам, отвечал за блокирование дорог на въездах в Киев и обеспечение бесперебойного передвижения спецтранспорта силовиков в центре столицы. Также Бурба должен был обеспечить необходимое количество нарядов Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в ходе операции по зачистке Майдана.

Но этот документ не испортил карьеру Бурбы — он отправился в АТО. С мая 2014 года на Донбассе он координировал работу всех оперативных групп контрразведки СБУ в зоне АТО. За успешные действия по пресечению деятельности российских диверсантов был награжден ведомственными наградами СБУ, в том числе именным оружием.

Вместе с Валерием Кондратюком (ныне — замглавы Администрации президента) в 2015 году он перевелся в Главное управление разведки МОУ, позже был назначен заместителем начальника ГУР МОУ, а в октябре 2016 года стал начальником разведки.

Хлопотное дело

Собственно, быстро сменить на посту Василия Грицака не получится. Отставку должна утвердить Верховная Рада, а с тем, что народные депутаты игнорируют парламентские заседания, снова партии власти придется договариваться и торговаться, чтобы набрать большинство.

Экс-главу СБУ Валентина Наливайченко хоть и удалось уволить за несколько минут, но этому предшествовала неделя консультаций, переговоров и торгов. Сегодня, чтобы проделать рокировку в эшелонах власти, придется идти на серьезные уступки.

"Не секрет, что в Администрации президента всеми коррупционными назначениями и ротациями занимается Кононенко. Грицак сегодня хотел бы быть ближе к политическим процессам, чем к силовым. Если не в этом году, то в следующем будут выборы и будет совсем другой формат правоохранительных органов. Поэтому Грицаку сегодня надо уйти туда, откуда легче запрыгнуть в политический поезд, идущий на выборы и не в последний вагон.

Я знаю, что рассматриваются разные форматы, куда перевести Грицака. Его кандидатуру очень серьезно рассматривали на должность главы Администрации президента. СНБО - это площадка для "сбитых летчиков" и туда не очень-то хотят приземляться те, кто видит себя в политике", - отмечает экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

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В то же время, если следующим главой СБУ назначат Демчину или Бурбу, то служба безопасности умрет раньше, чем положено, констатирует генерал СБУ.

"Во-первых, они все воспитанники клептократической власти, поэтому в их порядочности я не уверен. Во-вторых, их профессионализм — на уровне начальника отдела или же старшего опера. Хотя, в принципе, сложно создавать структуру, а прийти на все готовое может кто угодно. К тому же, это кандидатуры Кононенко и они будут работать на укрепление бизнес-структур Кононенко и его приближенных. По большому счету, будут помогать заработать "президентской семье", — считает Василий Вовк.

Собственно, уже год муссируются слухи об уходе Грицака с поста главы СБУ, а он все так же ею руководит. Да и вопрос этот очень затратный и хлопотный, подчеркивает генерал СБУ:президент должен договориться с ВР об увольнении Грицака и утверждении другой кандидатуры. По слухам, чтобы уволили Наливайченко и назначили Грицака, депутатам "заносили" от 30 до 50 тысяч долларов, но некоторым досталось не меньше 100 тысяч.