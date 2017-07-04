Белоруссия в мае сократила поставки топлива в Украину

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Белоруссия в мае 2017 года сократила поставки автомобильного топлива в Украину, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Как отмечается, Украина традиционно является для Белоруссии наиболее премиальным рынком для поставок автомобильного топлива — бензина, дизтоплива, авиационного керосина. На долю Украины в разные годы приходилось до трети экспортных отгрузок белорусских НПЗ.

По данным "А-95", в мае Белоруссия поставила в Украину 210,4 тысячи тонн дизтоплива, что на 22% меньше, чем в мае 2016 года. При этом белорусские поставки, которые осуществляются традиционно по железной дороге, в мае заместили те объемы дизтоплива, которые Украина получает трубопроводами.

Также сообщается, что Белоруссия в мае служила местом перевалки российских ресурсов: из общего объема российских поставок 23 тысячи тонн были перегружены в железнодорожные цистерны в Гомеле.

В мае Белоруссия поставила в Украину 81 тысячу тонн автомобильных бензинов, что на 29% меньше по сравнению с маем 2016 года.

В мае 2017 года белорусские НПЗ также выступали единственным поставщиком мазута в Украину, они поставили все 10,8 тысячи тонн продукта, покупателями выступили украинские предприятия электроэнергетики.

Также стало известно о том, что в июле на украинском рынке появится сжиженный газ производства Мозырского НПЗ. Его поставщиком выступит украинский трейдер "УПК Коммерц", который во вторник 4 июля выставляет на собственной электронной площадке партию в 42 тонны с отгрузкой не позднее 11 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях, импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа.