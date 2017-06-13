наверх
13.06.201705:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Падение цен на топливо ощутили лишь владельцы дисконтных карт АЗС - эксперт

    (обновлено: )25
    Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире "ГС" рассказал, как изменение цен на нефтепродукты на мировых рынках влияет на стоимость бензина на столичных автозаправках.
    Автозаправка
    REUTERS Maxim Shemetov

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Цены на топливо в Украине остаются практически неизменными, и это несмотря на тенденции падения стоимости нефти и снижения курса доллара к гривне. Так, на прошлой неделе эталонные сорта Brent и WTI подешевели примерно еще на 4%. На это украинские автозаправочные станции никак не отреагировали и не стали снижать цены на топливо. В то же время сегодня наблюдается незначительное повышение цены на нефть — августовские фьючерсы нефти марки Brent сейчас составляют почти 48,5 долларов за баррель.

    Как могут измениться цены на топливо в связи с такими колебания стоимости нефти, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

    "Мы видим реакцию. Просто всегда как падение, так и рост цен проходит в несколько этапов, и сейчас мы видим, что прошел на прошлой неделе первый этап, а именно, выросли дисконты или скидки по картам лояльности, которые есть почти у каждого второго потребителя нефтепродуктов. Там я вижу, что почти на гривну выросли дисконты. Т.е. если раньше это было 1,5 гривны, то сегодня это уже 2-2,2 гривны по дисконтным программам. Следующим этапом мы увидим на этой неделе, максимум — на следующей, снижение цен на стелах АЗС", — заверил эксперт.

    Читайте также: Рынок импортеров топлива в ступоре — Косянчук

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Очередь за биометрическими паспортами
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit