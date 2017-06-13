Падение цен на топливо ощутили лишь владельцы дисконтных карт АЗС - эксперт

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Цены на топливо в Украине остаются практически неизменными, и это несмотря на тенденции падения стоимости нефти и снижения курса доллара к гривне. Так, на прошлой неделе эталонные сорта Brent и WTI подешевели примерно еще на 4%. На это украинские автозаправочные станции никак не отреагировали и не стали снижать цены на топливо. В то же время сегодня наблюдается незначительное повышение цены на нефть — августовские фьючерсы нефти марки Brent сейчас составляют почти 48,5 долларов за баррель.

Как могут измениться цены на топливо в связи с такими колебания стоимости нефти, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Мы видим реакцию. Просто всегда как падение, так и рост цен проходит в несколько этапов, и сейчас мы видим, что прошел на прошлой неделе первый этап, а именно, выросли дисконты или скидки по картам лояльности, которые есть почти у каждого второго потребителя нефтепродуктов. Там я вижу, что почти на гривну выросли дисконты. Т.е. если раньше это было 1,5 гривны, то сегодня это уже 2-2,2 гривны по дисконтным программам. Следующим этапом мы увидим на этой неделе, максимум — на следующей, снижение цен на стелах АЗС", — заверил эксперт.

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