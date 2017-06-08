Рынок импортеров топлива в ступоре - Косянчук

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Правоохранители разоблачили масштабную схему финансовых махинаций ряда импортеров топлива. По предварительным оценкам, в течении 2016-2017 годов из-за этой схемы государство не получило 200 миллионов гривен.

По итогам обысков планируется, что суд наложит арест на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат лицам, задействованным в незаконной махинации. В свою очередь издание Realist со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие уже установило личности 70 человек, причастных к компаниям-транзитерам топлива.

В ходе допросов все они заявили, что им предложили зарегистрировать на себя фирмы за 300 долларов. Эти же руководители фирм ранее предлагали СБУ взятку, чтобы их не подвергали проверкам.

Насколько подобные схемы распространены на рынке нефтепродуктов, и какие убытки несет государство, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Вам известно, что это за 15 компаний, в которых проходят обыски? И действительно ли они связаны с Сергеем Курченко?

— А у нас все происходит либо от Путина, либо от Курченко. Я хотел в начале эмоционально все это прокомментировать, но давайте лучше я расскажу факты, а вы сами себе сделаете выводы, чтобы меня не обвинили в какой-то предвзятости. В пресс-службе СБУ, на сайте, на который они ссылаются, написано буквально следующее, почти дословно, что предприятия использовали оффшорные предприятия для, внимание, занижения таможенной стоимости товара, изменения его качества с целью минимизации налогов. Значит, вот участники рынка, с которыми я вчера имел честь консультироваться, они не понимают, что происходит. Потому что у нас сжиженный газ состоит из двух компонентов, на эти компоненты одинаковый акциз. Это первое. Каким образом можно как-то поменять качество, чтобы минимизировать акциз, не понятно. Топливо. Дизельное топливо, дифференциация по качеству упразднена с этого года. То есть любое дизтопливо, оно имеет одну и ту же ставку. Бензин и его компоненты имеют одну и ту же ставку акциза.

То есть 92-ой, 95-ый и 98-ой бензин имеют одинаковую ставку акциза?

— Одинаковую ставку. Просто бензины автомобильные имеют одну и ту же ставку, 171,5 евро за 1000 литров. То есть полный абсурд написан. Написан уборщицей СБУ или это ответственные работники СБУ пишут. Но это просто абсурд. Поэтому рынок не понимает, что происходит. Это реинкарнация той расчистки рынка, как сказал депутат Лещенко, под компанию Медведчука, которая происходила с прошлого года и закончилась в этом году.

Это то, что мы видели несколько месяцев назад, когда не давали импортировать сжиженный газ и блокировали работу компаний?

— Совершенно верно. Но там же произошла абсурдная ситуация. Суды, к которым обратились операторы рынка, признали эти все претензии СБУ, Минэкономразвития, железной дороги, "Укрзализныци" необоснованными, ресурс отдали после более 100 дней простоя, то есть он уже никому не нужен, потому что его стоимость такова уже, что его легче подарить, чем продать. Потому что уже оно ни в какие ворота не лезет. Это же газ, например. Это мы о газе сейчас говорим. Но, уголовные дела, которые были открыты господами из СБУ, они не закрыты. И, наверное, попали в руки к каким-то другим сотрудникам, которые решили тоже этим позаниматься. Наверное, им заниматься больше нечем. Я не знаю, что происходит. Рынок просто встал в ступор, потому что с такой аргументацией то, что они говорят. Какие-то выводы, какие-то анализы делать невозможно, потому что как, после того, что я сказал вам, как после этого какие-то можно делать выводы. Это полный абсурд.

Там идет речь о фиктивной компании. Господа хорошие, а давайте мы с вами разберемся, есть такое понятие, как фиктивные компании, но законодательно это не утверждено. То есть есть две компании, одна — фиктивная, вторая — не фиктивная. И у той, и у той компании есть расчетный счет, есть печать, есть счет в банке, а не, извините, в подворотне на Подоле. Как определить человеку, который покупает ресурс, что он покупает этот ресурс у фиктивной компании, можете мне объяснить? Никто не сможет объяснить. Потому что эта компания имеет все признаки легальной компании. Предлагает товар по хорошей цене и на хороших условиях, как я должен определить ее фиктивность или не фиктивность?

Хочется уточнить, а какая доля рынка приходится на эти 15 компаний, к которым имеются претензии у СБУ?

— На самом деле там есть компании, которых уже это коснулось, а есть компании, которые попали первый раз, и они существенно влияния на рынок не оказывают… Это в основном экспедиторские компании, насколько я понимаю. То есть не понятно, пока не понятно. Пока профессионально прокомментировать действия СБУ я не могу, потому что их действия абсурдны и обвинения их пока что абсурдны.

В СБУ, помимо всего прочего, заявляют о том, что якобы работа этих компаний шла через конвертационные центры для того, чтобы легализовать незаконно полученную наличку. Насколько такая схема возможна?

— На самом деле, когда мы имели 400 нелегальных заправок газовых по Киеву, то, наверное, эти схемы работали. Наверное. Я не знаю. Потому что если мы имели торговлю без кассовых аппаратов, которые не входили в систему РРО… То есть налоговая их не видела, то наверное, эта наличка куда-то девалась, и как-то она там дальше каким-то преступным путем шла. Но, что касается компаний, которые работают через расчетный счет в банке, я не понимаю, как это вообще возможно при нынешнем финмониторинге, при том, что находятся в системе РРО налоговой службы, я не понимаю, как это можно производить.

Когда было 400 газовых заправок в Киеве, ведь не секрет, что была кампания по закрытию нелегальных заправок. По крайней мере, в КГГА по этому поводу отчитывались. И вот сейчас есть проблемы у импортеров, которые ввозили в том числе и сжиженный газ. Является это звеньями одной цепи или нет?

— Нет, абсолютно. Это, как правило, большинство крупных импортеров сжиженного газа, они в рознице не были представлены. Тут нельзя сказать, что они связаны или не связаны. И было и такое, и такое. Но опять-таки, я же говорю, что нелегальщина начинается с момента первой операции, то есть с продажи. Каким образом нелегально провезти через границу сжиженный газ, мне, например, не понятно совершенно.

У нас уже коррупцию отменили на таможне?

— Нет, я лично не сталкивался с коррупцией, поэтому я не могу комментировать или обвинять кого-то в коррупции. Но, конечно, мы все понимаем, что уровень коррупции, наверное, остался. Но уровень или объем контрабандного товара по сравнению с 2013-го, 2012-го годов упал в разы, если не на порядок.

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СБУ заявляет о том, что в результате работы этих компаний государству был нанесен ущерб в 200 миллионов гривен.

— Вот это они как раз и говорят, что занижение таможенной стоимости… Этого не может быть почему? Потому что какую бы вы цену не объявили, таможня имеет два существенных индикатора. Это индикативные цены и по каждой цистерне, которая проходит через границу, прикладывается так называемый заводской инвойс, который идет вместе с цистерной, и который изымается только таможней. И там, как правило, заводской инвойс завышен процентов на 10-15 от стоимости, то есть от общерыночной цены для того, чтобы избежать вот этих рисков при завозе. Например, если вы ввозите автомобиль из Германии и говорите: я купил за 200 долларов его. Они говорят: секундочку, берут каталог, смотрят, автомобиль "Фольксваген", такого-то года выпуска, по каталогу стоимость вот такая. Вот ту стоимость вы и будете платить. То есть это тоже абсурд. Откуда там взялись эти убытки. Да, наверное, убытки еще и больше были от газовых этих схем, когда торговали без кассовых аппаратов и проходили действительно операции через наличный расчет. Но это же, слава Богу, за два года войны так называемой с этими нелегальщинами, сегодня вроде как бы поезд с места сдвинулся. Вот поэтому мне трудно сказать, 200 миллионов там или два миллиарда было недоплачено. Наверное, больше, чем 200 миллионов.

Если у вас складывается впечатление, что это расчистка рынка, то под кого?

— Как раз эти вопросы и должна была выяснять СБУ для обеспечения экономической безопасности Украины. А не заниматься операторами рынка и обысками. Хотя, наверное, и эти тоже мероприятия должны быть. Я не знаю, вот я могу только повторить, что говорит депутат Лещенко. Он говорит, что это под Медведчука. Так вот, когда шла расчистка под компанию Медведчука, наша СБУ почему-то очень синхронно работала с федеральной службой экспертного контроля РФ. Они закрыли всем экспорт из России, оставив только "Роснефть" и его оператора. Возможно, и Курченко там присутствует, я не готов сказать. Тяжело сказать, кто там за кем присутствует, если торговлей занимается не Курченко с той стороны, а глава компании, например, с этой стороны. А занимаются менеджеры по опту. Где они тот ресурс берут? Где дешевле и где проще.

Напомним, глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила в эфире "ГС", что таможенный реестр прав интеллектуальной собственности существует давно, поэтому истинную причину задержки товаров еще предстоит выяснить.

Также Александр Лазарев в эфире "ГС" пояснил, что кроется за словами Владимира Гройсмана о планах по модернизации таможенной службы и увеличению поступления от ее работы в бюджет.