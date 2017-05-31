"Роттердам+" - формула обмана

РИА Новости Украина — радиостанция "голос Столицы"

Стоимость угля вновь возрастет. В Минэнерго сообщают, что теперь тонна черного золота при закупке будет стоить 2000 гривен по сравнению с предыдущей ценой — 1730 гривен. Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45-50 миллионов гривен. Причины и последствия повышения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

glavcom.ua Андрей Герус

(текст публикуется на языке оригинала)

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик назвав ціну в дві тисячі гривень за тонну вугілля — чесною. А попередня ціна була нечесною?

— Мені важко коментувати його слова. Ця ціна — 2000 гривень — вийшла по формулі "Роттердам+доставка морем+перевалка". Звісно, що з Роттердаму ніхто не віз, це ціна на вугілля, що добувається в Україні. Більше того, 90% цього вугілля видобувається приватними компаніями, зокрема компанією ДТЕК Ріната Ахметова. Тому якщо на його вугілля встановити ту ціну "Роттердам+", і це всім закладають в тарифи, які і так суттєво виросли, то я не вважаю таку ціну справедливою, і мені дуже прикро, що міністр вважає такі ціни справедливими, які збирають підвищені тарифи і роблять найбагатшу людину ще багатшою.

Урядовці казали, що не буде жодного підвищення… Треба розуміти, що кон'юнктура ринку якось змінилася?

— Дійсно, в "Роттердамі" зросла ціна вугілля трохи, але справа в тому, що ця формула бере середню ціну зростання 12 місяців. Тому якщо в першій половині минулого року ціна вугілля була низькою, то вона усереднювала в нижчу сторону загальну середню ціну вугілля. Але потім, коли наступив перший і другий квартал цього року, дешевий хвостик відпав і тепер в усереднення він вже не попадає. Таким чином, середня ціна вугілля стала вищою, і, очевидно, вища ціна вугілля в тарифах, відповідно зростає знову ціна на електроенергію. І дійсно, з 1 липня ціна на електроенергію може зрости знову на 2%. Для кого це буде зростання тарифів, чи для населення, чи промисловості, побачимо. Але в лютому цього року голова НКРЕ КП Дмитро Вовк вже говорив, що він вважає тарифи для населення заниженими вдвічі відносно економічно обґрунтованого рівня. Може це був натяк, що і для населення тарифи можуть зростати, але дійсно, що така ситуація з такими формулами "Роттердам+" є просто неприйнятною.

Як збираються пояснювати населенню це підвищення?

— Населенню пояснюють за допомогою різних обманних способів. Спочатку говорять, що цей "Роттердам+" справедливий для того, щоб ми були незалежні від поставок вугілля з зони АТО. Потім, коли виявилося, що ми все одно купували дешеве вугілля з зони АТО, а закладали його як дороге вугілля з "Роттердаму", почали говорити, що ця формула не працює. Потім почали говорити, що вона якось працює погано. Тобто йде обман, кожен раз придумують щось нове для того, щоби приховати суть дії тої формули. Хоча з іншої сторони, НАБУ відкрило кримінальне провадження по цій формулі "Роттердам+", і я думаю, що це питання далі правоохоронних органів досліджувати на кримінальний склад і на склад злочину відповідні рішення.

Чому Міненерго каже, що тепер вугілля буде коштувати не 1730, а 2000? Ймовірно правоохоронцям варто цим поцікавитися?

— Власне, це і є дія цієї формули. Тому що 12 місяців змістилися вперед, дешевий перший квартал минулого року відпав, перерахували по новим цінам, вийшло, що не 1730, а 2000. Цю ціну в тарифи заклало НКРЕ КП, де головою є Дмитро Вовк. Відповідно це є прямий наслідок цієї формули, і тут вся проблема навіть в тому, що міністерство більше говорить про свої шахти, 10% — це державні шахти видобувають вугілля. Але решта 90% — це приватні шахти, і понад 80% вугілля — це ДТЕК Ріната Ахметова. Тому з цієї формули фінансуються не стільки державні шахти, тому що їх біля 10%, а фінансується конкретний приватний вугільно-енергетичний бізнес, який в більшості належить Ахметову, найбагатшій людині України за всіма рейтингами.

В уряді вважають, що такий крок відомства дозволить додатково залучити в галузь 45-50 мільйонів гривень. Мають на увазі саме в державні шахти?

— Вони мають на увазі, що до державних шахт додатково потрапить 45-50 мільйонів. Але ми в тарифах платимо за все вугілля по всій "Роттердам+", тому ми в тарифах платимо додатково мільярди. Просто з цих мільярдів на державні шахти йде 50 мільйонів, а решта — сотні мільйонів і мільярди — підуть в приватний бізнес, приватні шахти, приватним енергетичним бізнесменам. Там 7% теплової генерації і 80% шахт видобування вугілля, це є бізнес Ріната Ахметова, компанія ДТЕК.

Міненерго каже, що це підвищення дозволить підняти зарплату шахтарям. Чи це дійсно так?

— Теоретично можна це робити, але мені цікаво, як вони будуть це робити, коли в державних шахт борги за електроенергію біля 10 мільярдів гривень, коли вони сьогодні просять додатково з держбюджету ще дотацій один мільярд гривень, тому що кажуть, що державні шахти збиткові. Я бачу історію, коли за минулий рік вартість вугілля виросла з 1200 гривень до 2000 гривень. Майже вдвічі. Але зарплата шахтарів виросла лише на 10%. Тому шахтарями прикриваються, люблять згадувати шахтарів, але насправді хоча б зробили елементарне — погасили борги із зарплати. Тому що на сьогоднішній день перед шахтарями державних шахт є дво-тримісячні невиплати заборгованості із зарплати. Я думаю, це неправдиві аргументи, і просто люблять прикриватися шахтарями в таких випадках.

Через подорожчання тонни вугілля, наскільки і що може з комунальних послуг подорожчати?

— Перш за все, подорожчати може електроенергія, можливо, на 2% з 1 липня. Якщо вони знову будуть перерахувати ціну вугілля по цій формулі "Роттердам+", то може вирости і більше. Якщо виросте ціна електроенергії, відповідно потім можуть вирости тарифи на воду. І це може призвести до поштовху інфляції, тобто зростуть ціни в магазинах, тому що всі використовують електроенергію. В тому числі підприємства, малий, середній і великий бізнес. Тому це має такий ефект на інфляцію, на загальне зростання цін. В підсумку це все лягає на простих споживачів, які покривають ці підвищення.

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