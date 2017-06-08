Cхемы после ввоза нефтепродуктов в страну никто не отслеживает – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Более 200 миллионов гривен убытков нанесли государству некоторые импортеры топлива. Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.

СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях-импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа.

В ходе проверок СБУ разоблачила масштабную финансовую махинацию импортеров. Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Белоруссии, используют для реализации поставок подконтрольные оффшорные структуры. Они подменяли документацию, меняли показатели цены и качества товара, после чего применяли минимальные ставки акцизного сбора и уменьшали таможенную стоимость перевозимого топлива. В итоге они незаконно существенно уменьшали сумму обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.

Как таможня контролирует импортеров топлива, какие схемы распространены, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев.

Как сообщается, импортеры подменяли документацию, также меняли цену, качество импортируемого топлива, а после этого еще применяли минимальные ставки акцизного сбора и уменьшали таможенную стоимость перевозимого топлива. Как работает эта схема?

– Это обычная схема серого импорта. То есть это даже не черный импорт, это обычный серый импорт, когда с использованием оффшорной компании занижается таможенная стоимость и подменяются номенклатуры товаров.

То есть один товар называется другим, выбирается по товарной номенклатуре товар с меньшей налоговой нагрузкой для того, чтобы на первоначальном этапе таможенного оформления при подаче декларации была возможность оплатить меньшую сумму пошлины, акциза и НДС.

А без участия украинских таможенников это все возможно провернуть?

– Вполне. Конечно.

Через какие-то свои фирмы?

– На самом деле это же обычный обман, когда таможня оформляет документы и груз. Для того, чтобы убедиться в том, что груз соответствует действительности, таможня может провести в своей лаборатории лабораторное исследование. Но когда идет большая партия груза, вто есть можно, условно, 10 цистерн завезти с не тем товаром и одну — с тем, и отобрать пробы из той цистерны, в которой товар, который заявлен по документам и прочее.

Читайте также: Поймали-посчитали-отпустили. Топ крупнейших взяток Украины

Но ведь нужна уверенность, что отберут пробы именно из нужной цистерны?

– Да. Но это – одна сторона, в которой теоретически могли бы участвовать сотрудники таможни. Другая сторона – у таможни нет обязательства на 100% отбор этих проб. Обычно так происходит, к счастью, если сработала система анализа рисков.

То есть если база данных таможни проанализировала все эти поставки и этого субъекта, и определила риск, что нужно отбирать по таким-то показателям пробы, тогда таможня идет и отбирает эти пробы. Но даже при этом у субъекта есть возможность уехать по временной декларации.

В СБУ говорят о том, что для всех этих схем использовались некие оффшорные компании. Неужели это настолько редкость на украинском нефтегазовом рынке?

– Вот это – да. На самом деле, если бы тут, как дальше пояснялось, не было так называемых скруток, то есть это покупка одного товара, налогового кредита по одному товару, а продажа уже другого товара. То есть реально – это продажа налогового кредита.

Продавцам этого топлива выгоднее даже, наверное, было бы завышать стоимость этого топлива и на первоначальном этапе платить больше НДС, который в любом случае потом им вернется через конечного покупателя, и тем самым через эти оффшоры выводя свою прибыль. То есть не платя налог на прибыль.

Но так как дальше просто этот товар размывался и уходил в никуда, то оффшорная схема, она одна из единственно возможных для того, чтобы недобросовестные, условно, импортеры могли занизить таможенную стоимость.

А насколько жесткий контроль уже после того, как топливо попадает на украинский рынок? После того, как топливо прошло таможню, какие еще ступени контроля необходимо пройти?

– Я не готов говорить, что конкретно происходит по топливу, не знаю особенностей его учета на АЗС, хранения и прочее, но я подозреваю, что там все должно быть крайне жестко. То есть у нас сейчас есть, была, я надеюсь, что в скором времени не будет эта проблема с отсутствием постаудита. То есть это проверка всей товарной цепочки уже после ввоза на территорию Украины.

Вот то, что сейчас сделало СБУ, формально, это то, чем должны заниматься органы ДФС на постаудите. То есть отслеживать всю товарную цепочку и искать в схеме поставки товара вот эти вот скрутки и перепродажу налогового кредита.

А насколько часто происходят махинации на таможнях, связанные именно с импортерами топлива?

– За последние несколько лет я о каких-то громких махинациях не слышал. То есть были какие-то махинации, их можно определять, когда они становятся публичными. То есть это по большей части закрытая информация, и рынок топлива – закрытый рынок.

Также Александр Лазарев в эфире "ГС" пояснил, что кроется за словами Владимира Гройсмана о планах по модернизации таможенной службы и увеличению поступления от ее работы в бюджет.

Напомним, глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила в эфире "ГС", что таможенный реестр прав интеллектуальной собственности существует давно, поэтому истинную причину задержки товаров еще предстоит выяснить.