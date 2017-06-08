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    Интервью

    Cхемы после ввоза нефтепродуктов в страну никто не отслеживает – эксперт

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    Сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев в эфире «ГС» разъяснил, как по серым схемам в Украину поставляются нефтепродукты.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Carsten ten Brink/flickr.com

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Более 200 миллионов гривен убытков нанесли государству некоторые импортеры топлива. Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.

    СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях-импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа.

    Служба Безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    СБУ провела обыски в 30 офисах компаний-импортеров топлива - СМИ

    В ходе проверок СБУ разоблачила масштабную финансовую махинацию импортеров. Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Белоруссии, используют для реализации поставок подконтрольные оффшорные структуры. Они подменяли документацию, меняли показатели цены и качества товара, после чего применяли минимальные ставки акцизного сбора и уменьшали таможенную стоимость перевозимого топлива. В итоге они незаконно существенно уменьшали сумму обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.

    Как таможня контролирует импортеров топлива, какие схемы распространены, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев.

    Как сообщается, импортеры подменяли документацию, также меняли цену, качество импортируемого топлива, а после этого еще применяли минимальные ставки акцизного сбора и уменьшали таможенную стоимость перевозимого топлива. Как работает эта схема?

    – Это обычная схема серого импорта. То есть это даже не черный импорт, это обычный серый импорт, когда с использованием оффшорной компании занижается таможенная стоимость и подменяются номенклатуры товаров.

    То есть один товар называется другим, выбирается по товарной номенклатуре товар с меньшей налоговой нагрузкой для того, чтобы на первоначальном этапе таможенного оформления при подаче декларации была возможность оплатить меньшую сумму пошлины, акциза и НДС.

    А без участия украинских таможенников это все возможно провернуть?

    – Вполне. Конечно.

    Через какие-то свои фирмы?

    – На самом деле это же обычный обман, когда таможня оформляет документы и груз. Для того, чтобы убедиться в том, что груз соответствует действительности, таможня может провести в своей лаборатории лабораторное исследование. Но когда идет большая партия груза, вто есть можно, условно, 10 цистерн завезти с не тем товаром и одну — с тем, и отобрать пробы из той цистерны, в которой товар, который заявлен по документам и прочее.

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    Но ведь нужна уверенность, что отберут пробы именно из нужной цистерны?

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    – Да. Но это – одна сторона, в которой теоретически могли бы участвовать сотрудники таможни. Другая сторона – у таможни нет обязательства на 100% отбор этих проб. Обычно так происходит, к счастью, если сработала система анализа рисков.

    То есть если база данных таможни проанализировала все эти поставки и этого субъекта, и определила риск, что нужно отбирать по таким-то показателям пробы, тогда таможня идет и отбирает эти пробы. Но даже при этом у субъекта есть возможность уехать по временной декларации.

    В СБУ говорят о том, что для всех этих схем использовались некие оффшорные компании. Неужели это настолько редкость на украинском нефтегазовом рынке?

    – Вот это – да. На самом деле, если бы тут, как дальше пояснялось, не было так называемых скруток, то есть это покупка одного товара, налогового кредита по одному товару, а продажа уже другого товара. То есть реально – это продажа налогового кредита.

    Продавцам этого топлива выгоднее даже, наверное, было бы завышать стоимость этого топлива и на первоначальном этапе платить больше НДС, который в любом случае потом им вернется через конечного покупателя, и тем самым через эти оффшоры выводя свою прибыль. То есть не платя налог на прибыль.

    Но так как дальше просто этот товар размывался и уходил в никуда, то оффшорная схема, она одна из единственно возможных для того, чтобы недобросовестные, условно, импортеры могли занизить таможенную стоимость.

    А насколько жесткий контроль уже после того, как топливо попадает на украинский рынок? После того, как топливо прошло таможню, какие еще ступени контроля необходимо пройти?

    – Я не готов говорить, что конкретно происходит по топливу, не знаю особенностей его учета на АЗС, хранения и прочее, но я подозреваю, что там все должно быть крайне жестко. То есть у нас сейчас есть, была, я надеюсь, что в скором времени не будет эта проблема с отсутствием постаудита. То есть это проверка всей товарной цепочки уже после ввоза на территорию Украины.

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    Вот то, что сейчас сделало СБУ, формально, это то, чем должны заниматься органы ДФС на постаудите. То есть отслеживать всю товарную цепочку и искать в схеме поставки товара вот эти вот скрутки и перепродажу налогового кредита.

    А насколько часто происходят махинации на таможнях, связанные именно с импортерами топлива?

    – За последние несколько лет я о каких-то громких махинациях не слышал. То есть были какие-то махинации, их можно определять, когда они становятся публичными. То есть это по большей части закрытая информация, и рынок топлива – закрытый рынок.

    Также Александр Лазарев в эфире "ГС" пояснил, что кроется за словами Владимира Гройсмана о планах по модернизации таможенной службы и увеличению поступления от ее работы в бюджет.

    Напомним, глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила в эфире "ГС", что таможенный реестр прав интеллектуальной собственности существует давно, поэтому истинную причину задержки товаров еще предстоит выяснить.

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