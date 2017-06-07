Катарсис на полуострове. Блокада Катара и мировая цена нефти

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Нефть резко начала дорожать после того, как Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром. Позднее к этой пятерке присоединились Ливия, Мальдивы и остров Маврикий.

Как скажется дипломатическая блокада Катара на мировой экономике спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Насколько может подорожать нефть и будет ли сохранятся тенденция? Что будет дальше? Какую долю на мировом рынке нефти занимает Катар?

— Во-первых, нефть как начала вчера дорожать, так она и вернулась на тот уровень, с которого она дорожала. Поэтому никакого влияния не оказывает, потому что, с одной стороны, вроде как конфликт, с другой, есть же договоренность стран ОПЕК о регулировании добычи и когда внутри ОПЕКа есть такой конфликт, люди подумали, что, возможно, теперь эта договоренность не будет выдерживаться. Так что на нефть это никакого влияния не оказало и доля Катара на рынке не такая критичная, как на рынке газа и сейчас газ, скорее всего, будет увеличивать добычу. У них есть одно общее с Ираном, самое большое месторождение в мире. Они его будут добывать больше, что, в принципе, для Украины позитивно, потому что больше сжиженного газа появится на том рынке Европы.

Каких сфер катарской экономики может коснуться эта блокада?

— С точки зрения экономики Катара, наверное, на всех она скажется, потому что даже хотя бы 50 % продовольствия и прочее они получают по суше, то есть через Саудовскую Аравию. На экономику Катара это окажет влияние, тем более, что там на самом деле страны залива они объединяются таким же экономическим союзом как фактически ЕС. Они там чуть ли не дошли до введения своей валюты в последнее время. Поэтому на экономику Катара да, это повлияет, на экономику всего мира — нет.

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Какие-то страны могут пострадать?

— Экономики тех же стран залива на самом деле, которые связаны друг с другом и когда где-то что-то становится плохо, то соседние экономики тоже всегда страдают.

Ранее доктор экономических наук Вячеслав Потапенко заявил в эфире Голоса Столицы, что на Ближнем Востоке происходит некая перегруппировка и об этом свидетельствует недавний визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.