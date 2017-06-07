Мавритания объявила о разрыве дипотношений с Катаром

КАИР, 7 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Мавритания после ряда арабских и других государств объявила о разрыве отношений с Катаром, говорится в заявлении МИД страны, которое цитирует мавританское агентство AMI.

Отмечается, что "решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром связано с его упорством продолжать ту же самую политику".

"Катар работал на распространение анархии и беспорядков в ряде арабских государств. Политика Катара в регионе была связана с поддержкой террористических организаций и распространение экстремистских идей", — приводит агентство текст заявления.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

О снижении уровня дипломатического представительства с Катаром во вторник объявила Иордания.