Катар в изоляции: на Ближнем Востоке создают новые коалиции – экономист

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Восемь стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. К решению Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, Йемена и Объединенных Арабских Эмиратов присоединились Ливия, Мальдивы и остров Маврикий.

Страны прекратили сообщение с Катаром и высылают дипломатов. Свои действия они объясняют соображениями безопасности. Власти этих стран утверждают, что Катар поддерживает террористические группировки, в том числе «Братьев-мусульман». В Катаре заявили, что решение разорвать дипломатические отношения является необоснованным и нарушает суверенитет страны.

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в апреле власти Катара заплатили миллиард долларов террористической группировке, связанной с "Аль-Каидой", а также службам безопасности Ирана, чтобы освободить заложников-членов королевской семьи и других людей. Якобы именно эта сделка вызвала вопросы у соседей Катара относительно роли страны в регионе, охваченном конфликтами и противостояниями.

К чему может привести конфликт на Ближнем Востоке, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Института зелёной экономики, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко.

(публикуется на языке оригинала)

Чому одразу кілька арабських країн оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром та чи пов'язано це з нещодавньою поїздкою Дональда Трампа до Саудівської Аравії?

– Поки що можна тільки говорити про якісь гіпотези, тому що на сьогоднішній день є ряд країн, які розірвали дипломатичні стосунки, тому що Катар підтримує організації, які вони вважають терористичними. США і Росія дистанціювалися у своїх заявах від цього конфлікту і готові виступати посередниками.

На мою думку, на Близькому Сході відбувається створення нових коаліцій, таке перегрупування. Я стежив за цими новинами і звернув увагу на такі факти, що наприкінці 2016 року відбулося декілька подій. По-перше, на території Катару була домовленість про створення бази ВПС Туреччини. На сьогоднішній день там розташована база ВПС США, військовий контингент США близько десяти тисяч, що приблизно дорівнює армії Катару.

І приблизно в той самий час державний фонд Катару, де знаходяться їхні бюджетні гроші, придбав 9,5% пакету акцій "Роснафти". Тобто якщо ми говоримо про те, що Саудівська Аравія та її союзники звинувачують Катар у підтримці або покращенні стосунків з Іраном, якщо ми поговоримо про те, що зараз тут йде переконфігурація стосунків Туреччини, Ірану і Росії, я думаю, що це один з кроків в цьому напрямку.

Тобто ми можемо говорити про переформатування ситуації на Близькому Сході та створення нових коаліцій. Звичайно, візит Трампа до цього має відношення.

А Катар дійсно зближується з Іраном?

– Оскільки перший візит Трампа був до Саудівської Аравії, можна говорити про певну підтримку з боку нинішньої адміністрації, щодо Саудівської Аравії, можливо вони до певної міри отримали карт-бланш і всі інші американські союзники мають підлаштовуватися під Саудівську Аравію.

Я так розумію, що Катар цього робити не хоче, тому що він завжди відігравав свою роль, він має потужний канал "Аль-Джазіра", він підтримує "Братів-мусульман" і у нього своя політична роль на Близькому Сході. Тобто це такі внутрішньо-коаліційні суперечності. Так само ми бачимо, що є певні суперечності між Туреччиною та США, між Туреччиною та ЄС, більшість країн якого входить до НАТО. Тобто це намагання створити новий розклад сил на Близькому Сході.

Катарський телеканал оприлюднив інформацію про нібито причетність ОАЕ до невдалої спроби військового перевороту в Туреччині. Яким саме чином Туреччина може вплинути на розвиток цього конфлікту?

– Вона вже є фактично однією зі сторін, тому що Туреччина намагається відновити контроль на частині території Османської імперії, яка розпалася в результаті Першої світової війни. Так само як і Росія намагається відновити контроль над територією колишнього СРСР.

Тобто йдуть такі процеси і Катар, це одна з точок, яка допомагає Туреччині в цьому. А Туреччина грає на суперечностях в арабському світі. Тобто Туреччина є на сьогоднішній день активним міжнародним гравцем, це правда.

Чи може відлуння американських внутрішньополітичних питань дістатися Близького Сходу?

– Справа в тому, що американські внутрішньополітичні питання є справою всього світу і ми маємо ті самі процеси в Україні. Тому що керівництво України теж стало на бік одної зі сторін у виборах США. Тому тут якраз ми теж є учасниками цього процесу і ми краще за інших знаємо, які це має наслідки.

Тому, звичайно, Америка, яка має і військову силу, розташовану по всьому світу та є найбільш потужною економікою світу, найбільшим кредитором.

Звичайно, вона відіграє роль в різних країнах. І тут можна і так на це дивитися. Але можна дивитися іншим чином, що різні міжнародні транснаціональні корпорації, вони ж теж ставлять на різних президентів, на різні угрупування в США і в залежності від того, хто виграв, а хто програв, окремі транснаціональні корпорації отримують нові преференції, а окремі навпаки мають відступати.

Я б скоріше дивився на це таким чином, бо вибори в США, об'єктивно, це є всесвітнім процесом, президент є чинником, який впливає на міжнародну політику, на внутрішню політику в багатьох країнах світу і тут ми будемо бачити ще дуже багато процесів, пов'язаних з цим, і в Україні в тому числі.

Катар був одним з активних учасників війн в Йемені та Сирії. Не відкрито, але підтримував представників воюючих країн. Як саме цей конфлікт на Близькому Сході може відобразитися на розвитку військової ситуації в Сирії та Йемені?

– Наскільки я розумію, на сьогоднішній день у США виникла ідея створити чітко організовану коаліцію на чолі з Саудівською Аравією, яка б чітко підпорядковувалася дисципліні та виступала єдиним фронтом на Близькому Сході, зокрема в Сирії.

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І я так розумію, що Катар має якусь свою особливу позицію, ті хто не може погодитися з єдиною такою політикою, їх просто будуть або примушувати прийняти керівництво Саудівської Аравії, або просто відійти від цих процесів і відповідно від наслідків цієї боротьби.

А однією з гіпотез боротьби і взагалі цих конфліктів на території Сирії є ідея будівництва газопроводу з Катару до ЄС, який Катар на сьогоднішній день має дуже великі і дуже потужні родовища газу, але він поставляє його в якості скрапленого газу. Якщо б вони побудували газопровід, це б дуже покращило їхню ситуацію взагалі. Вони б стали взагалі однією з провідних держав цього регіону. І на сьогоднішній день важко сказати, це причина чи не причина.

Але те що Катар викидають з цієї коаліції, тобто він фактично не буде членом коаліції, в результаті перемоги він не зможе отримати цей газопровід до ЄС, тобто не зможе отримати стратегічні нові ринки збуту.