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    Иордания снижает уровень диппредставительства с Катаром

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    Официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Мумини заявил, что его страна решила снизить уровень дипломатического представительства с государством Катар.
    Флаг Иордании
    flickr.com/Abu Shahin

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина, Рафаэль Даминов. Иордания снижает уровень дипломатического представительства с Катаром и закрывает офис катарского телеканала "Аль-Джазира" в Аммане, заявил иорданский министр информации, официальный представитель правительства страны Мухаммед аль-Мумини.

    nationalpedia.com
    Зачем Саудовская Аравия "душит" Катар?

    "После изучения причин кризиса, который наблюдается в отношениях между Арабской республикой Египет, Саудовской Аравией, ОАЭ, королевством Бахрейн и государством Катаром, правительство решило снизить уровень дипломатического представительства с государством Катар", — приводит иорданское государственное агентство "Петра" заявление официального представителя.

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    Также в тексте заявления также отмечается, что иорданское правительство "отменяет лицензии офиса телеканала "Аль-Джазира" в Аммане".

    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

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