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    Четыре арабских государства объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром

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    Снятие санкций с Ирана (50)

    (обновлено: )124201
    Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.
    Катар
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

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    Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило островное королевство Бахрейн. В заявлении, распространенном официальным агентством страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

    "По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар", — говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.

    Бахрейн отвел катарским дипломатам сорок восемь часов на то, чтобы они покинули территорию королевства. Также Манама приостановила авиа и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн, а также запретила своим гражданам проживать и посещать Катар.

    Спустя минуты после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром, об аналогичных шагах заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби.

    Саудовская Аравия и Египет также приостановили наземное, авиа и морское сообщение с Катаром.

    "Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта", — приводится в тексте официального представителя МИД АРЕ.

    В свою очередь командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене.

    Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в столице Саудовской Аравии королевство от имени всех гостей встречи осудило Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

    Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

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