Катар не примет ответных мер в отношении стран Персидского залива

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Доха не будет принимать ответных мер в отношении соседних государств Персидского залива, которые объявили о разрыве отношений с Катаром, и призывает их к диалогу, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу катарского МИД Мухаммеда Абдеррахмана Аль Тани.

Ранее министр иностранных дел Катара заявил, что Катар не собирается обострять отношения со странами, которые объявили о разрыве всех связей с Дохой.

По словам министра, Катар готов к посредничеству других стран, чтобы ослабить напряженность в регионе.

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В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.