Названа причина разрыва дипотношений ОАЭ с Катаром

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Решение ОАЭ разорвать дипломатические отношения с Катаром вызвано поддержкой Дохи террористических организаций во главе с "Братьями-мусульманами", приводит текст сообщения официального Абу-Даби телеканал "Аль-Арабия".

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

"ОАЭ пошли на эти решительные меры в связи с неисполнением властями Катара соглашения в Эр-Рияде о возвращении послов и дополнительного соглашения к нему в 2014 году, а также продолжающейся поддержкой и финансированием и укрывательством террористических, экстремистских и сектантских группировок во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане", — говорится в тексте заявления о разрыве дипломатических отношений.

ОАЭ отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней жителям Катара, чтобы они покинули страну, и объявили о запрете подданным ОАЭ посещать Катар. Также Абу-Даби объявил о прекращении в течение 24 часов авиа и морского сообщения с Катаром.

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Основанная в Египте международная религиозно-политическая организация "Братья-мусульмане" после свержения в Египте в 2013 году военными власти президента Мухаммеда Мурси, который является ее лидером, была признана в Египте террористической и запрещена. Также она запрещена на территории ряда других арабских стран.