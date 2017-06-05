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    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Катара

    (обновлено: )16421
    Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива.
    Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара, сообщает пресс-служба Кремля.

    Катар
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    О чем говорят в мире: разрыв дипотношений с Катаром, интервью Путина

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

    "Обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг государства Катар. Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, также в ходе разговора было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой.

    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

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