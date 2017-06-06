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    В мире

    Катар не хочет обострять отношения со странами, разорвавшими с ним связи

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (10)

    (обновлено: )27
    По словам главы МИД, Катар не пойдет на обострение ситуации, даже несмотря на то, что против этой страны были приняты жесткие односторонние меры, оказавшие негативное влияние.
    Флаг Катара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5  июн — РИА Новости Украина, Надим Зуауи. Катар не намерен обострять отношения со странами, которые объявили о разрыве всех связей с Дохой,  заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани.

    "Катар со своей страны не будет принимать меры, направленные на эскалацию ситуации, поскольку считает, что такие проблемы должны решаться между братскими государствами за столом переговоров", — заявил глава катарского МИД в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

    Катар
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    О чем говорят в мире: разрыв дипотношений с Катаром, интервью Путина

    По его словам, Катар не пойдет на обострение ситуации, даже несмотря на то, что против этой страны были приняты жесткие односторонние меры, оказавшие негативное влияние на подданных стран Персидского залива, которых связывают, в том числе, семейные узы.

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    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

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