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    США знали, что Катар и Саудовская Аравия помогали ИГ - WikiLeaks

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (623)

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    Из опубликованных сайтом WikiLeaks писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон следует, что Катар и СА оказывали финансовую и материально-техническую поддержку террористам "Исламского государства".
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. США знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую и материально-техническую поддержку террористам "Исламского государства", следует из опубликованных сайтом WikiLeaks писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

    Темой письма, которое Клинтон отправила Джону Подесте в августе 2014 года, значится "источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе".

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    Клинтон в данном письме описывала ситуацию в Ираке и Сирии и борьбу с ИГ. В одном из пунктов отмечается, что "вооруженные надлежащим оборудованием и, работая с советниками США, (курдские вооруженные отряды) пешмерга могут атаковать ИГИЛ посредством скоординированного нападения, поддерживаемым с воздуха".

    "В то же время мы должны вернуться к планам предоставления "Свободной сирийской армии" (ССА) или некоторым группам умеренных сил снаряжения, которое позволит им справиться с ослабленным ИГИЛ и активизировать операции против сирийского режима", — следует из письма Клинтон.

    Экс-госсекретарь написала, что "несмотря на то, что эта военная/полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе".

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    В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

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